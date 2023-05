Redmi Book 14 2023 ufficiale: processore Intel e schermo 2.8K a 120 Hz

Xiaomi ha annunciato oggi il nuovo Redmi Book 14 2023, la nuova versione del laptop della compagnia cinese che questa volta guadagna un sostanziale upgrade sia nelle specifiche tecniche che nel design. Equipaggiato con processore Intel a scelta tra i5 e i7, il nuovo Redmi Book 14 garantisce ottime prestazioni sia per l'ambito lavorativo e scolastico che per quello multimediale.

Redmi Book 14: potenza e versatilità per la nuova versione 2023

Design e display

La nuova versione del latptop Redmi Book 14 guadagna un design con scocca interamente realizzata in alluminio. Con un peso di soli 1.37 Kg ed uno spessore di 15.9 millimetri, questo nuovo dispositivo è molto più sottile e compatto rispetto alla precedente versione. Molto classica, invece, la finitura opaca grigia che viene sempre più utilizzata per questo tipo di prodotto.

Il display, uno schermo Super Retina da 14″ con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel), è in grado di piegarsi di 180° offrendo un refresh rate da 120 Hz, luminosità massima di 300 nit e la copertura al 100% della gamma cromatica sRGB. Lo schermo offre anche il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos con certificazioni CC e SGS per la bassa emissione della luce blu.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda il comparto tecnico, sotto la scocca di Redmi Book 14 batte un cuore firmato Intel. Il laptop è disponibile in due versioni: una con processore Intel i5-12500H ed una seconda, più potente, con processore Intel i7-12700H. La dotazione, in termini di memorie, invece è la medesima: questo PC portatile è equipaggiato con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD PCIe 4.0. Il comparto grafico vede la presenza di una GPU integrata Intel Iris Xe, mentre per quanto riguarda la connettività troviamo a disposizione il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.

A disposizione dell'utente troviamo anche una porta USB 2.0 di Tipo A, due ingressi USB 3.2 Gen1 di Tipo A, una porta Thunderbolt 4, uscita HDMI 2.1 e jack per le cuffie da 3.5 millimetri. La batteria, invece, offre una capienza di 56 Wh con il supporto per la ricarica rapida fino a 100 W con tecnologia GaN.

Redmi Book 14 2023 – Prezzo e disponibilità

Xiaomi Redmi Book 14 (2023) è disponibile in Cina dal 23 maggio con un prezzo di partenza di circa 490€ (3699 yuan) per la versione con processore Intel i5-12500H. La più potente versione del laptop con processore Intel i7-12700H, invece, viene proposta dall'azienda cinese ad un prezzo di circa 635€ (4799 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione internazionale di questo prodotto.

