Dimensity 9300 vuole battere Qualcomm e Apple, sia nella CPU che nella GPU

Aggiornamento 30/08: svelati nuovi dettagli tecnici sul Dimensity 9300, li trovate nell'articolo.

L'avanzamento tecnologico nella produzione dei chip ci consentirà di sfruttare smartphone sempre più potenti, a partire già dalla prossima generazione. MediaTek sta preparando il nuovo chipset Dimensity 9300, che non solo usufruirà del processo di produzione a 4 nm di TSMC ma che avrà dalla sua rinnovate caratteristiche tecniche.

La sfida dei chipset a 4 nm: Dimensity 9300 pronto a competere con Snapdragon 8 Gen 3

Come rivela il noto insider Digital Chat Station, il nuovo Dimensity 9300 di MediaTek sarà nuovamente realizzato con un processo produttivo a 4 nm, con la tecnica N4P messa a punto da TSMC, lo stesso adoperato per chipset quali Dimensity 7200 e un passo leggermente avanti (+6% nelle prestazioni) rispetto al processo N4 di chip quali Dimensity 8200, 9000, 9000+, 9200 e 9200+.

La stessa MediaTek ha confermato che il nuovo chipset di punta del brand sarà dotato di CPU octa-core dual-cluster: 4 x Cortex-X4 e e 4 x Cortex-A720, una soluzione che mira ad offrire performance maggiori del +15% e un'efficienza energetica incrementata del +40%. Questa configurazione garantirebbe un'efficienza ottimizzata per differenti carichi di lavoro, ed un'esperienza d'uso dello smartphone sempre più fluida.

Per quanto riguarda la GPU Immortalis-G720, ovviamente ci aspettano prestazioni superiori, l'immancabile Ray Tracing e il supporto all'Unreal Engine 5 (in arrivo su Android). Inoltre, sempre Digital Chat Station afferma che la nuova scheda grafica porterà con un sé consumi ridotti del 25% in “scenari giornalieri (non di picco)“. Secondo il leaker, il Dimensity 9300 riuscirebbe a battere Apple A17 Bionic in un confronto diretto. La competizione dei chipset, quindi, si accende: anche Qualcomm infatti sta lavorando al nuovo Snapdragon 8 Gen 3 che vedrà l'integrazione di una GPU molto più potente rispetto al passato.

Quale sarà il primo smartphone con Dimensity 9300?

Pre quanto riguarda i primi smartphone a debuttare con questo nuovo chipset potrebbero essere quelli della serie X100 di vivo, mentre X90S arriverà con Dimensity 9200+. Al momento non ci sono ancora conferme e restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di MediaTek.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le