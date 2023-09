iPhone 15 Pro è il primo smartphone con rete Thread: la domotica è sempre più interconnessa

Quello che sembrava essere un protocollo destinato ad alimentare soltanto i dispositivi per la casa smart, arriva ufficialmente sugli smartphone grazie al supporto ufficiale di iPhone 15 Pro (e Pro Max) per la rete Thread. Questo particolare protocollo di rete consente la comunicazione tra dispositivi a bassa frequenza e basso consumo: l'ideale per il controllo della domotica.

iPhone 15 Pro potrà controllare i dispositivi smart con la connessione Thread

Crediti: Thread

Arrivato già su HomePod mini ed Apple TV, il protocollo Thread è alla base della domotica interconnessa del futuro: a braccetto con Matter, infatti, questa connessione permetterà di avere comunicazioni sempre più veloci e sicure tra i dispositivi, senza la necessità di avere un hub centrale che gestisca le richieste.

Grazie al supporto ufficiale per Thread, anche iPhone 15 Pro potrà interagire rapidamente con i dispositivi della casa smart, creando, come suggerito da Apple “nuove opportunità per le integrazioni con l'app Home“. Il futuro, quindi, è sempre più interconnesso: tra non molto tempo, avremo probabilmente abitazioni che potranno essere controllate in toto direttamente dallo smartphone.

