Copilot e Designer arrivano gratis nell’app desktop e mobile di Microsoft 365

Aggiornamento 26/03: Copilot e Designer, i due servizi con intelligenza artificiale, sono disponibili da oggi gratuitamente nell‘app desktop e mobile di Microsoft 365. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Negli scorsi mesi Microsoft ha annunciato l’integrazione dell’intelligenza artificiale in Office con il nuovo Copilot, un assistente basato sull’IA di OpenAI. Nonostante le demo mostrassero un grande potenziale, la compagnia di Redmond non ha mai aggiunto grandi dettagli all’annuncio ufficiale, fino ad oggi quando ha finalmente comunicato i prezzi per sfruttare questa nuova intelligenza artificiale.

Microsoft 365 Copilot: l’intelligenza artificiale arriva anche nel pacchetto Office

Crediti: Microsoft

Microsoft 365 Copilot sarà integrato nelle app di Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams per gli abbonamenti E3, E5, Business Standard e Business Premium al prezzo di 30$ per utente al mese. Una compagnia medio-piccola (formata da 5-10 dipendenti) potrebbe quindi arrivare a spendere 300$ ogni mese solo per usufruire dell’intelligenza artificiale nelle app per cui paga già un abbonamento mensile.

Un prezzo piuttosto caro che stona con quelli che sono gli abbonamenti mensili per servizi simili: molte AI, infatti, vengono proposte per circa 10$ al mese/per utente, mentre OpenAI mette a disposizione la versione Plus di ChatGPT con supporto ai plugin e alle integrazioni esterne per 20$ al mese per account.

Anche Bing riceve una versione a pagamento dedicata al mondo Business: con Bing Chat Enterprise le organizzazioni possono utilizzare l’intelligenza artificiale del motore di ricerca con una protezione dei dati superiore ed una maggiore efficienza per 5$ al mese per utente.

Aggiornamento 02/11: Microsoft 365 Copilot è disponibile da oggi, confermati i prezzi

A partire da oggi gli utenti business ed enterprise (con i piani E3 ed E5) possono finalmente sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel pacchetto Office grazie al nuovo abbonamento Microsoft 365 Copilot. I prezzi esorbitanti annunciati negli scorsi mesi sono stati confermati: serviranno ben 30 dollari per ogni utente nella propria organizzazione per utilizzare l’AI integrata nelle applicazioni della suite di produttività di Microsoft.

Per tutti gli altri abbonati ai pacchetti Office 365, l’intelligenza artificiale di Copilot dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di dicembre, con la possibilità che anche in questo caso i prezzi rimangano davvero alti rispetto alla concorrenza.

Aggiornamento 23/11: Microsoft 365 Copilot è disponibile da oggi in Italia

Crediti: Microsoft

Microsoft ha annunciato oggi la disponibilità in Italia di Microsoft 365 Copilot, a quasi un mese dalla disponibilità generale nel resto del mondo. A partire da oggi, quindi, gli utenti business ed enterprise potranno scegliere di aggiungere l’intelligenza artificiale di Copilot al pacchetto Office, sfruttando in questo modo tutte le incredibili possibilità messe a disposizione dall’AI generativa. Per tutte le informazioni, le condizioni del servizio e i prezzi vi lasciamo alla pagina ufficiale di Microsoft.

Aggiornamento 26/03: Copilot e Designer disponibili anche nell’app mobile e desktop

Crediti: Microsoft

Microsoft ha annunciato che a partire da oggi, grazie ad un aggiornamento delle app mobile e desktop, è possibile sfruttare gratuitamente Copilot e Designer all’interno dell’app ufficiale del servizio Microsoft 365. Sia il chatbot che il creatore di immagini alimentati dall’intelligenza artificiali potranno essere utilizzate sia su PC che su smartphone direttamente tramite le applicazioni ufficiali. In questo modo gli utenti potranno avere un assaggio delle potenzialità dell’AI integrata all’interno del pacchetto Office e degli strumenti online.

