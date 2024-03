Niente social per i bambini in Florida: la nuova legge è ufficiale

In Florida, Stati Uniti, in questi giorni è diventata ufficialmente legge una proposta che impedisce l’accesso ai social network ai bambini, limitandone al contempo quello per gli adolescenti. Il governatore Ron DeSantis, infatti, firmando la legge HB 3 ha instaurato una delle misure restrittive, atte a proteggere la privacy e la salute dei più piccoli.

In Florida i bambini sotto i 13 anni saranno esclusi dai social network

A partire dal 1 gennaio 2025, in Florida i bambini con età inferiore ai 13 anni non potranno più accedere ai social network, vedendo quindi bannati dalle app come Facebook, Instagram, Threads, Twitter/X e TikTok. Brutte notizie anche per gli adolescenti tra i 14 e 16 anni, che dovranno necessariamente avere il permesso dai genitori tramite Parental Control per i utilizzare i social.

Questa nuova legge, nata dall’esigenza di limitare l’accesso ai social network per salvaguardare la salute mentale dei più giovani, richiederà sia alle app social che ai siti pornografici la verifica dell’età di tutti gli utenti.

Le critiche, ovviamente, non sono mancate: la lobby NetChoice, per esempio, si è schierata duramente contro la legge HB 3 sostenendo che le nuove misure adottate non salvaguardino la privacy ma bensì la mettano ulteriormente a rischio.

“HB 3 in effetti imporrà un “ID per Internet” a qualsiasi abitante della Florida che desideri utilizzare un servizio online, indipendentemente dalla sua età. Per poter determinare se un utente in Florida ha meno di 14 anni e se l’adulto che effettua la verifica di un minore di età superiore a 14 anni è veramente il genitore o tutore del bambino, i servizi online dovranno condurre verifica dell’identità. Questo livello di raccolta dei dati metterà a rischio la privacy e la sicurezza dei cittadini della Florida e violerà i loro diritti costituzionali.” ha dichiarato la lobby.

