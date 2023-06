Recensione Haylou S35 ANC: a 40€ sono il miglior acquisto di SEMPRE!

Quando Haylou mi ha contattato per chiedermi l'indirizzo dove inviarmi queste cuffie, per un attimo mi sono fermato a pensare: ma non erano produttori di smartwatch? In effetti ricordavo bene, ma già da qualche mese (chiedo venia, non ero aggiornato) hanno cominciato a produrre cuffie, e devo dire che per essere i loro primi modelli queste Haylou S35 ANC superano davvero le aspettative.

Sono delle cuffie over ear dal design estremamente curato, con cancellazione del rumore e soprattutto con un prezzo di vendita davvero aggressivo di circa 50€. La domanda, a questo punto è: serve davvero spendere di più? Se sì, chi dovrebbe e chi no? Ho provato a darvi delle risposte.

Recensione Haylou S35 ANC

Design, materiali e comfort

Sarò onesto: non sono un esperto del settore, ma appena le ho viste ho pensato alle Sony WH-1000X nelle sue differenti release degli anni passati, ma di fatto queste Haylou S35 almeno esteticamente sono praticamente identiche alle cuffie di Sony. Un design minimale con finiture opache, nessuna interruzione lungo la scocca e tasti nei pressi della parte inferiore dei due padiglioni. Proprio come le cuffie di Sony, anche queste hanno la possibilità di chiudere le due cerniere per poter essere riposte in confezione e conservate più facilmente; a tal proposito nel box di vendita non è inclusa una vera e propria custodia per il trasporto, quanto più un sacchettino morbido in ecopelle che non protegge cosi tanto le cuffie.

La cosa bella, e che rende il design di Haylou S35 davvero interessante e ricercato è il minimalismo: l'azienda non ha inserito personalizzazioni massiccie come il nome del brand sull'archetto o altro, quanto più una sola lettera H incisa in una colorazione lievemente differente sui due padiglioni auricolari. Ho ricevuto in prova la colorazione Off White (pià tendente al panna, che al bianco), e per quanto possa essere elegante e raffinata, se dovessi consigliarvi l'acquisto vi direi di optare per la versione Nera, sicuramente più anonima ma senza dubbio più duratura nel corso del tempo per la resistenza allo sporco, al sudore e all'utilizzo a contatto con la pelle.

I materiali utilizzati, invece, sono piuttosto buoni nonostante il prodotto rientri in una categoria abbastanza economica; mi riferisco ai cuscinetti in ecopelle dei due padiglioni auricolari ma anche al rivestimento dell'archetto superiore, entrambi piuttosto comodi quando indossati, tali da non creare fastidi o mal di testa in caso di utilizzo prolungato. Per quanto mi riguarda non sono cuffie che consiglierei per l'allenamento, più che altro per una questione di sudore e calore che, inevitabilmente, con cuffie di questo tipoè un problema piuttosto frequente; se invece rientrate nella categoria di coloro che si allenano senza sudare in modo eccessivo, allora non vi accorgerete neanche della loro presenza in testa tanto sono comode.

In termini di pulsanti, invece, tutto è stato inserito sul lato destro: c'è il tasto dell'accensione e il paring con le varie sorgenti, oltre quello per il controllo della cancellazione del rumore ed il volume, che è unico e consente con una singola pressione di alzare il volume e con una pressione prolungata di abbassarlo. Sono presenti, inoltre, due microfoni, il connettore USB-C per la ricarica ed il jack da 3.5mm per l'utilizzo delle cuffie via cavo. Il piccolo led di stato bicolore, inoltre, segnala se le cuffie sono accese e connesse alla nostra sorgente audio.

Connettività e App su Smartphone

Le Haylou S35, come anticipato, offrono due possibilità per interfacciarsi con le nostre sorgenti: la più semplice, via cavo AUX, è quella che personalmente utilizzo quando ne ho la possibilità e riduce la latenza in modo assoluto, e la seconda invece è via Bluetooth 5.2 che, in ogni caso, offre anche la possibilità di ridurre la latenza per l'uso gaming. Sul fronte Bluetooth queste cuffie non supportano il codec aptX, ma bisognerà accontentarsi degli altri due, AAC ed SBC; a suo favore, però, posso dirvi che è presente il supporto per il Bluetooth Multipoint, caratteristica riservata a pochissimi (se non nessuno) prodotti in questa categoria economica.

Per chi non lo sapesse il Bluetooth MultiPoint è una specifica che vi consente di collegare le cuffie a due dispositivi e fare uno switch “automatico” tra i due; in poche parole, ipotizziamo di aver collegato le Haylou S35 al nostro iPhone e al nostro computer, e di stare riproducendo un video su YouTube tramite il computer. Nello stesso frangente riceviamo una chiamata sul nostro iPhone, dunque le cuffie si scollegano dal computer e passano allo smartphone per permettervi di gestire la chiamata: chiaro, no? In teoria il sistema è perfetto, ma richiede alcuni secondi per passare da un dispositivo all'altro: pazienza, non ho trovato differenze su questo fronte con le mie AirPods Pro che uso costantemente tra Macbook e iPhone.

Per chi decidesse di utilizzare le cuffie con uno smartphone, sappiate che è disponibile sia sugli store Android che di iOS un'applicazione dedicata: si chiama Haylou Sound, e prima di poterla utilizzare è richiesto creare un account con un po' di dati e informazioni personali di cui forse avrei fatto a meno. Una volta associate le cuffie all'app c'è la possibilità di aggiornarne il firmware (cosa che ho fatto appena le ho collegate), gestire le varie modalità di cancellazione del rumore e anche impostare il profilo audio con dei preset predefiniti. Purtroppo manca un equalizzatore grafico vero e proprio, cosa che avrei desiderato moltissimo perchè di fatto, tramite computer e equalizzatore la differenza si sente all'ascolto e quasi sembrerà di aver provato due prodotti completamente diversi.

Qualità audio, Cancellazione del rumore e Microfono

Si ok, sono belle e ben realizzate… ma come si sentono? Innanzitutto vi dico che la dotazione hardware è di tutto rispetto: le Haylou S35 utilizzano due driver dinamici da 40mm, specifiche già viste anche in modelli più costosi, con un'impedenza di circa 32 Ohm. All'atto pratico queste cuffie hanno una risposta nelle frequenze basse piuttosto profonda e rilevante, se stiamo ascoltando un brano ben realizzato e con le giuste frequenze le ntonalità basse sembrano quasi vibranti all'orecchio e difficilmente ho provato una sensazione simile con un paio di cuffie da circa 50€.

Le frequenze medie sono anch'esse molto buone con voci e strumenti ricchi di dettagli, a prescindere dal tipo di musica riprodotta. Tra le frequenze che mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca mi tocca inserire quelle alte, mai predominanti neanche in brani dove la loro presenza fa da padrona. Tuttavia l'esperienza d'ascolto è bilanciata, l'audio e coinvolgente e ho trovato un buon isolamento acustico anche senza l'utilizzo dell'ANC che, in parte, rende il tutto più ovattato. Ecco, a proposito di ANC personalmente tendo a tenerlo sempre disattivato quando non strettamente indispensabile, così da poter guadagnare maggiore dettaglio durante l'ascolto e non provocarmi dei mal di testa in caso di utilizzo prolungato.

Anche in questo caso le mie opinioni sono sempre le stesse: volume d'ascolto lievemente più alto con ANC attivo, che però funziona bene e cancella alla perfezione i rumori circostanti quando abilitato. I microfoni, invece, sono sufficienti per chiamate al volo o qualche videocall, ma non farei troppo affidamento per utilizzi differenti; nella video recensione trovate anche un sample audio registrato con le cuffie collegate ad iPhone.

Autonomia

In quanto ad autonomia le Haylou S35 possiedono una batteria da 600 mAh circa che assicura fino a 60 ore di riproduzione musicale senza ANC e fino a 40 con ANC attivo; all'atto pratico i risultati reali si avvicinano molto ai parametri dichiarati dal produttore, ma sono circa 10 ore inferiori con un utilizzo intenso sempre a massimo volume via Bluetooth.

Prezzo e Considerazioni

Haylou S35 sul sito ufficiale dell'azienda a circa 40 euro e penso che per questa cifra difficilmente si possa acquistare qualcosa di meglio; queste cuffie over ear si distinguono praticamente su tutti i fronti. Sono ben costruite, adottano dei buoni materiali e delle buone finiture ed in più possiedono una qualità audio superiore la media.

L'unico appunto negativo che mi sento di fare è relativo l'equalizzazione che taglia le gambe a queste cuffie nell'uso “rapido”; come vi dicevo, collegandole al computer e utilizzando un equalizzatore software ho ottenuto delle performance nettamente superiori a quelle viste su smartphone.

