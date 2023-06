Samsung Galaxy Z Flip 5: prezzo in aumento, “colpa” del display

Se per Samsung Galaxy Z Fold 5 non sono previsti grandi stravolgimenti, Samsung Galaxy Z Flip 5 sarà un deciso passo in avanti rispetto al suo predecessore. Come svelato da numerosi leak, il prossimo flip phone Samsung abbraccerà il concetto di full screen per la parte esteriore, non tanto quanto RAZR 40 Ultra e i suoi 3,6″ ma comunque con un display da 3,4″ che rappresenterà un netto cambiamento rispetto all'1,9″ di Z Flip 4. Ma chi si aspettava che questa modifica non si sarebbe riflessa sui costi potrebbe rimanere deluso, perché le indiscrezioni parlano di un aumento del prezzo di vendita.

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Z Flip 5 aumenterà: ecco di quanto

Premessa: la notizia arriva da un blog greco e fa quindi riferimento al prezzo in Europa, ma si tratta comunque di una fonte poco conosciuta, pertanto prendete la notizia con le pinze. Secondo TechManiacs, quindi, Samsung Galaxy Z Flip 5 verrebbe lanciato nel nostro continente a un prezzo di 1.299€ per la versione da 8/128 GB, un aumento di 150€ (+13%) rispetto ai 1.149€ a cui venne lanciato Z Flip 4 nello stesso taglio di memoria.

Sotto il profilo tecnico, non soltanto Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà un più ampio schermo esterno, che lo renderà più utilizzabile anche da chiuso e che porterà con sé nuove funzionalità. Si vocifera dell'adozione (come su Z Fold 5) di una cerniera a goccia che eliminerà lo spazio che si veniva a creare da chiuso fra le due parti sui modelli precedenti, ma anche dell'introduzione di Samsung DeX.

Abbiamo la data ufficiale dell'evento Samsung Unpacked per Fold 5 e Flip 5 (ma anche Tab S9 e Watch 6), ma il panorama dei flip phone inizia a essere più popolato che mai, con Moto RAZR 40, che a 899€ sarà il flip phone più economico al lancio, e OPPO Find N2 Flip, disponibile a 1.199,90€. E come non citare persino lo stesso Samsung Galaxy Z Flip 4: considerando lo street price, è possibile trovarlo in vendita attorno ai 600/700€.

