Recensione AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary: tastiera meccanica solida ed ergonomica

Nel tra il 2001 e il 2004 il Giappone ha imparato a conoscere il tenerissimo Cinnamoroll, un personaggio creato da Sanrio che è subito divento l'idolo di grandi e piccini nella Terra del Sol Levante. Il cagnolino nipponico dalle grandi orecchie a breve compirà vent'anni e, tra manga, anime e light novel, AKKO ha deciso di dedicargli anche una delle migliori tastiere meccaniche che abbiamo mai avuto la possibilità di provare. Scoprite insieme a noi cosa rende speciale la AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary!

Recensione tastiera AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary

Design e caratteristiche

La tastiera AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary celebra il ventesimo compleanno di Cinnamoroll, uno dei tanti personaggi creati da Sanrio che sono divenuti veri e propri miti per i bambini giapponesi. In Italia (e più in generale in occidente) questa icona non ha avuto la stessa fortuna riscontrata dalla cuginetta Hello Kitty, ma gode comunque di un'ottima fama grazie ai tanti manga, anime e light novel dedicate al buffo cagnolino dalle lunghe orecchie che ricorda un rotolo di cannella (da qui il nome Cinnamoroll, ndr).

Questa edizione della 5057b Plus di AKKO è caratterizzata, per l'appunto, dai colori che hanno reso celebre questo personaggio: il bianco, l'azzurro e il rosa cannella. Sulla barra spaziatrice troviamo una illustrazione di quattro versioni di Cinnamoroll, mentre il logo del personaggio è impresso sul pulsante start. Ogni carattere nasconde una piccola chicca per i fan del brand, come i tasti direzionali che diventano le ali del cagnolino protagonista della serie oppure il gradiente che che spazia dal rosa all'azzurro. L'armonia cromatica è davvero rilassante e la tastiera è estremamente gradevole alla vista: un cimelio davvero imperdibile per gli appassionati del personaggio di Sanrio.

La tastiera, in formato 60% (senza tastierino numerico) e con layout USA, ha un peso di circa 800 grammi per una dimensione totale di 33.5 x 14.6 x 4.2 centimetri. Il modello 5057b Plus è dotato anche di illuminazione RGB controllabile tramite la pressione del tasto FN o dal software dedicato, inoltre è presente un pomello rotante che consente la regolazione del volume (ma personalizzabile grazie alle Macro in base alla propria esigenza).

Una delle particolarità di questa tastiera è la funzione di hot-swap che permette di sostituire in un attimo i Keycap realizzati in PBT (in confezione ne sono inclusi diversi interamente dedicati a Cinnamoroll, con tanto di strumenti per la sostituzione) e degli Switch. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato gli switch AKKO CS Crystal, ma si può scegliere di personalizzare la tastiera anche con gli AKKO CS Air, CS Wine White, KTT White e KTT Black.

Sul retro invece, troviamo dei piedini in gomma che permettono di regolare la tastiera su tre diverse inclinazioni, 5°/8,3°/11,6°, oltre al pulsante preposto al cambio di modalità e compatibilità con i diversi sistemi operativi.

Utilizzo, ergonomia e funzionalità

AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary è una tastiera estremamente solida, realizzata con ottimi materiali che strizzano l'occhio anche all'ergonomia. Scrivere con questa AKKO 5057b è un'esperienza rilassante, vista la corsa degli switch, pari a 4.0-0.5 millimetri, che oserei definire perfetta (almeno per quelli che sono i miei standard, ndr). La curvatura JDA garantisce un avvallamento al centro della tastiera, con i keycap che partono da un'altezza di 11.13 millimetri dal lato per terminare a 8.52 millimetri al centro, fornendo un'ottima esperienza di scrittura. Inoltre, se siete abituati alle tastiere meccaniche da gaming che spesso possono risultare particolarmente rumorose, in questo caso il suono degli switch è completamente attutito dal nuovo doppio stabilizzatore in TPU.

Durante la nostra prova non abbiamo mai notato problemi di latenza, sia in modalità wireless che cablata. AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary viene, infatti, fornita con supporto per la connessione USB-C, Bluetooth e Wireless 2.4 GHz con adattatore, grazie al chip Beken Plus. Nel caso della connessione cablata e wireless 2.4 GHz, il dispositivo offre un polling rate pari a 1000 Hz (con 1 millisecondo di latenza), che scende a 125 Hz (con 8 millisecondi di latenza) nel momento in cui si passa alla modalità Bluetooth.

La tripla connessione offre la possibilità di collegare la tastiera a più dispositivi contemporaneamente, passando da uno all'altro tramite il tasto posizionato sul retro. La connessione Bluetooth, inoltre, offre anche il supporto per la dual-connection, consentendo di collegare contemporaneamente la tastiera sia al PC che ad uno smartphone/tablet (compatibile con Windows, macOS, iOS e Android).

Le macro possono essere attivate e personalizzate tramite il software di Akko, che consente anche la completa gestione dei tasti, dell'illuminazione della tastiera e dell'aggiornamento del firmware. La funzione del pomello, per esempio, può essere personalizzata per consentire la regolazione del volume, della luminosità dello schermo del PC oppure per aumentare o abbassare il volume di un microfono. Per tutte le altre informazioni dettagliate sul funzionamento di questo modello, vi invitiamo a consultare anche la nostra recensione dedicata ad AKKO 5075b Plus a tema Naruto e Dragon Ball Super, dove troverete anche una esaustiva videorecensione.

Batteria e autonomia

La tastiera dispone di una batteria da 3000 mAh che garantisce un'ottima autonomia, influenzata principalmente dal tipo di utilizzo dei LED. Quando l'illuminazione è al massimo, soprattutto con giochi di colori ad intermittenza, si può notare un aumento nella velocità del drenaggio della batteria. Il problema si elimina se si decide di utilizzare la tastiera cablata, oppure impostando un timer che regola la luminosità in base al tempo di inattività. Un timer da 1 minuto, per esempio, aiuta moltissimo a gestire al meglio la batteria in modalità wireless con l'illuminazione a LED accesa.

Recensione tastiera AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary – Prezzo e considerazioni

AKKO 5057b Plus Cinnamoroll 20th Anniversary è una tastiera meccanica semplicemente ottima, che diventa un cimelio prezioso per i collezionisti appassionati del cagnolino dalle grandi orecchie creato da Sanrio grazie alle personalizzazioni dedicate. Il prezzo si aggira intorno ai 135€, ma grazie al nostro codice sconto esclusivo potrete farla vostra a soli 120.77€! Certo, dovrete abituarvi ad utilizzare il layout USA, ma l'ergonomia e la fluidità dei caps di cui è dotata questa tastiera sono davvero impeccabili. Il prezzo potrebbe sembrare un po' alto, ma la qualità messa in campo da AKKO giustifica assolutamente il costo.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le