OPPO A78 4G certificato: c’è sempre spazio per nuovi smartphone LTE

Per moltissimo tempo i top di gamma hanno rappresentato una fetta molto ridotta delle vendite dei brand: il Q1 2023 ha visto un'inversione di questo trend con un pareggio tra la fascia premium e quella medio-bassa. I dati parlano chiaro, ma sappiamo bene che l'esperienza ci dice altro e i vari marchi di telefonia lo sanno bene: i budget phone restano fondamentali. E proprio per questo motivo che continuano a produrre tantissimi dispositivi economici, parecchi dei quali ancora ancorati alla connettività LTE. Come nel caso di OPPO A78 4G, nuovo mid-range in dirittura d'arrivo e appena certificato.

OPPO A78 tornerà in versione 4G LTE: ecco i primi dettagli

A78 5G

Nonostante il lancio di A78 5G (arrivato anche in Italia) sembra che la compagnia cinese abbia in programma anche una versione LTE, probabilmente solo per alcuni mercati. Non è dato di sapere se arriverà o meno alle nostre latitudini ma non è da escludere: in fondo anche in Italia gli smartphone 4G vanno ancora tantissimo.

OPPO A78 4G ha ricevuto varie certificazioni con la sigla CPH2565; non ci sono ancora immagini né dettagli approfonditi sulle specifiche, ma sono emerse già le prime informazioni basilari. Lo smartphone misura 158,76 x 71,04 mm, arriva con Android 13 (sotto forma di ColorOS 13.1) ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, la stessa unità vista a bordo della controparte 5G.

Ovviamente non mancano il WiFi Dual Band e il Bluetooth 5.0. Purtroppo i dettagli finiscono qui e sarà necessario attendere ulteriori indiscrezioni per saperne di più. Una cosa è certa: OPPO A78 4G è in dirittura d'arrivo e vista la mole di certificazioni è probabile che il lancio sia fissato nel corso dell'estate. Resta da vedere quali saranno i mercati interessati e se arriverà anche da noi.

