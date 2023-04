Galaxy Z Flip 5, ecco a cosa servirà il display più grande

Se tutti e tre i primi flip phone dell'azienda sud coreana hanno avuto display abbastanza piccoli, Samsung Galaxy Z Flip 5 sta per cambiare la tendenza. La spinta di compagnie rivali come OPPO, vivo e Motorola, i cui flip phone sfoggiano uno schermo più ampio, hanno fatto sì che anche il prossimo pieghevole targato Samsung si adeguerà. Anche il prossimo modello coreano avrà una diagonale maggiorata, e questo gli permetterà di offrire nuove possibilità all'utente.

Lo schermo esterno più grande aprirà nuovi scenari su Samsung Galaxy Z Flip 5

In attesa di scoprirlo ufficialmente nei prossimi mesi, il leaker Revegnus rivela che Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà un Always On Display in stile iPhone 14 Pro. Mancano ancora dettagli o immagini precise, ma questo dovrebbe significare un AOD più colorato e ricco rispetto a quello di Z Flip 4, che si limita a mostrare orologio digitale, data e batteria.

Exclusive: Z Flip 5 will have AOD like iPhone 14 Pro pic.twitter.com/XeK2BOJTV8 — Revegnus (@Tech_Reve) April 24, 2023

Una scelta che ha fatto discutere i possessori degli ultimi melafonini, al punto che la stessa Apple ha fatto un passo indietro implementandone una versione più minimal. Bisognerà capire quale sarà lo stile di implementazione attuato da Samsung, per un flip phone che avrà una diagonale ben superiore ai suoi predecessori e di cui conosciamo già alcune specifiche tecniche.

