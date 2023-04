Rilassa i muscoli grazie al nuovo massaggiatore Pro di Xiaomi

Nel corso degli anni i massaggiatori elettrici sono diventati sempre più popolari tra gli sportivi: questi dispositivi aiutano a rilassare e tonificare i muscoli dopo le sessioni allenamento, creando un senso di benessere per tutto il corpo. Xiaomi, che già produce diversi massaggiatori, porta in questi giorni sul mercato cinese il nuovo Mijia Fascia Gun Pro.

Xiaomi Mijia Fascia Gun Pro: motore magnetico da 126 W per una forza applicata di 35 Kg

Xiaomi Mijia Fascia Gun Pro è un massaggiatore elettrico dotato di un motore magnetico da 126 W in grado di generare 3200 RPM applicando una forza di 35 Kg attivando la stimolazione muscolare in 14 millimetri. Il dispositivo è dotato di un display LED da cui è possibile regolare l'intensità e la frequenza del massaggio, oltre a controllare l'autonomia residua.

Questo massaggiatore offre due tipi di modalità di massaggio: 12 livelli di movimento a frequenza fissa oppure 6 livelli di movimento a frequenza variabile. Fascia Gun Pro è dotato, inoltre, di una batteria a litio da 3800 mAh che consente di avere un'autonomia complessiva di 30 giorni se il dispositivo viene utilizzato per 10 minuti al giorno a frequenza fissa. La ricarica avviene tramite USB-C ad una velocità di 27 W.

Xiaomi Mijia Fascia Gun Pro è disponibile in Cina al prezzo di circa 145€ (999 yuan). Attualmente non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione internazionale di questo prodotto.

