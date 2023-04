Google Pixel Tablet fa tappa in Italia: apparizione a sorpresa alla Milano Design Week

In questi giorni si è tenuta a Milano la Design Week, in occasione dell'annuale appuntamento con il Salone del Mobile. Ospite d'eccezione dell'evento, in modo del tutto inaspettato, è stato il nuovo Google Pixel Tablet che ha fatto bella mostra di sé al fianco di tutti gli altri dispositivi della serie Pixel allo stand di Google.

Google a sorpresa mostra Pixel Tablet: la kermesse milanese ha un ospite a sorpresa

Dal 17 al 23 aprile si è tenuto a Milano il Salone del Mobile, e contestualmente la Milan Design Week. Ai meno attenti potrebbe essere facilmente sfuggito, ma un fan ha notato che allo stand di Google era presente anche l'inedito Pixel Tablet, in compagnia di smartphone, smartwatch e cuffie che compongono la serie Pixel.

Nel video che trovate qui in basso è possibile apprezzare le tre colorazioni con cui il Google Pixel Tablet arriverà sul mercato: bianco, corallo e grigio. Nel filmato il dispositivo è posizionato in modo che si possa vedere la scocca posteriore, mentre sembrerebbe essere assente il Dock che potrebbe trasformarlo in smart display.

Il nuovo Google Pixel Tablet potrebbe essere presentato in occasione dell'evento I/O che si terrà il 10 maggio, dove l'azienda di Mountain View annuncerà finalmente anche il tanto atteso Pixel Fold: il primo pieghevole made in Big G.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il