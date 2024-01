HyperOS: non tutti gli Xiaomi si aggiorneranno ad Android 14

Se pensavate che l’aggiornamento HyperOS di Xiaomi significasse anche aggiornamento ad Android 14, potreste rimanere delusi dalle ultime scoperte della community. Fino a questo momento, tutti i modelli di smartphone e tablet che hanno ricevuto l’ultimo major update da parte della compagnia hanno effettivamente eseguito la transizione da Android 13 ad Android 14, ma a quanto pare non sarà così per tutti.

L’aggiornamento Xiaomi HyperOS non significa per forza aggiornamento ad Android 14

Lo riferisce il team Xiaomiui, che spulciando fra le build a cui Xiaomi sta lavorando ha scoperto una diversificazione fra la versione di HyperOS e quella di Android. Nel caso di tre modelli quali Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G e POCO F3, l’aggiornamento che sarebbe in procinto di essere rilasciato non sarebbe basato su Android 14 bensì su Android 13.

Xiaomi 12X – OS1.0.1.0.TLDCNXM

Redmi Note 12 Pro 4G – OS1.0.1.0.THGMIXM

POCO F3 – OS1.0.1.0.TKHCNXM

Come rivelano le stesse sigle, la “T” in “TLDCNXM”, “THGMIXM” e “TKHCNXM” sta a indicare Android Tiramisù, cioè Android 13. Per il momento, gli avvistamenti riguardano solo questi smartphone, ma sicuramente riguarderà anche altri modelli di quel periodo o più datati. Non è una vera e propria novità: anche nell’era pre-HyperOS capitava che un major update MIUI fosse basato sull’ultima versione di Android per alcuni e su quella precedente per altri.

