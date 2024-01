OnePlus Buds 3 ufficiali con ANC a 49 dB e fino a 44 ore di autonomia

Giornata di lanci per la compagnia cinese: oltre al nuovo flagship killer OnePlus Ace 3 è stato annunciato anche il nuovo paio di auricolari true wireless di fascia alta del brand, già anticipato nelle scorse settimane da leak e voci di corridoio. Le TWS OnePlus Buds 3 sono ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (al momento solo in patria).

OnePlus Buds 3: caratteristiche, prezzo e uscita dei nuovi auricolari true wireless

Crediti: OnePlus

I nuovi auricolari true wireless di OnePlus si presentano come una soluzione di fascia medio alta dal prezzo contenuto e dotata di funzionalità di tutto rispetto. Le cuffiette hanno un corpo con una finitura lucida, offrono un’indossabilità in-ear e montano driver con woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm. Il peso di ciascun auricolare è di soli 4,8 grammi; la custodia di ricarica è dotata di un’apertura orizzontale ed una finitura opaca. Le TWS OnePlus Buds 3 sono dotate della cancellazione attiva del rumore ANC fino a 49 dB e non manca la riduzione del rumore AI durante le chiamate (sono presenti tre microfoni per ciascuna cuffietta).

Crediti: OnePlus

Non manca nemmeno il supporto a Google Fast Pair e al codec LHDC 5.0, così come la modalità a bassa latenza di 94 ms e l’audio spaziale 3D. Le batterie sono di 58 mAh per gli auricolari e di 520 mAh per la custodia; l’autonomia è di circa 10 ore (senza ANC), che salgono fino a 44 ore sfruttando anche il case. Con ANC attivo l’autonomia scende a 6.5 ore e 28 ore circa. È presente una porta Type-C per la ricarica.

Crediti: OnePlus

Il prezzo dei nuovi auricolari OnePlus Buds 3 è di circa 64€ al cambio attuale, ossia 499 CNY. Al momento le TWS sono state lanciate solo in Cina ma il debutto internazionale è dietro l’angolo: le Buds 3 arriveranno in Europa il prossimo 23 gennaio, in occasione dell’uscita Global di OnePlus 12 e 12R. Stando alle ultime indiscrezioni, il prezzo internazionale sarebbe di 99€.

