Realme GT 5 Pro avrà una fotocamera stellare, ma ci sarà da attendere

Il mese di agosto vedrà il debutto del nuovo top di gamma della serie GT, tuttavia questo modello non sarà l'unica novità in arrivo per il brand. Nei prossimi mesi assisteremo anche al lancio di Realme GT 5 Pro e anche se c'è ancora da pazientare sono già trapelate le indiscrezioni in merito alla fotocamera (che ovviamente sarà stellare).

Realme GT 5 Pro sotto i riflettori: ecco le (presunte) specifiche della fotocamera

GT Neo 5 – Crediti: Realme

Ad agosto l'azienda presenterà in Cina il nuovo Realme GT 5, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 e pronto a riportare la serie GT in patria. Tuttavia il fratello maggiore arriverà successivamente e per una buona ragione: Realme GT 5 Pro sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3, chipset di ultima generazione targato Qualcomm in arrivo ad ottobre. Ciò vuol dire che il flagship vedrà la luce entro fine anno o all'inizio del 2024. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, sono iniziate le prime indiscrezioni e si parte da uno degli aspetti più importanti del futuro top di gamma.

Crediti: Weibo

DigitalChatStation ha rivelato alcuni dettagli della fotocamera di Realme GT 5 Pro, “confermando” ancora una volta la presenza di una nuova feature. In linea con le indiscrezioni precedenti avremo l'aggiunta di un teleobiettivo a periscopio, precisamente un sensore OmiVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 3X (presumibilmente fino a 10X in digitale). Il sensore principale sarebbe invece un modulo Sony IMX9 da 1/1.4″ con stabilizzazione ottica OIS. In teoria si tratterebbe dello stesso comparto che dovremmo trovare a bordo di OnePlus 12: il legame tra OPPO, Realme e OnePlus è sempre più evidente.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le