Realme GT 5 Pro sarà il primo periscopiale… o sarà Realme 12 Pro+?

Aggiornamento 28/09: spuntano nuove voci, questa volte riferite a Realme 12 Pro+, le trovate nell'articolo.

Nei giorni scorsi, Realme ha cominciato a stuzzicare gli appassionati del brand pubblicando un teaser molto particolare. La compagnia ha annunciato che presto arriverà il suo primo smartphone con teleobiettivo a periscopio. In tutta risposta, in rete sono iniziate a circolare le prime immagini di questo modello: per alcuni si chiamerà Realme GT 5 Pro, per altri Realme 12 Pro+, vediamo come sarebbe fatto.

Realme GT 5 Pro o 12 Pro+: ecco come dovrebbe essere il primo periscopiale

Crediti: Realme

Il primissimo teaser dedicato al dispositivo ha mostrato un modulo fotografico molto diverso da quello di Realme GT 5, tanto da far pensare ad un modello differente dalla sua versione Pro. Si tratta di una fotocamera circolare, contenente un trittico di sensori tra cui un teleobiettivo con zoom a periscopio (quello in basso, con il tipico ritaglio rettangolare).

Realme GT 5 Pro – Concept – Crediti: Weibo

Ora un insider ha pubblicato un'immagine render che dovrebbe essere basato sul design del dispositivo ed è impossibile non notare una certa somiglianza. Realme GT 5 Pro (o Realme 12 Pro+) sembra proprio OPPO Find X6 Pro, ovviamente con le dovute differenze (a cominciare dal flash). Il dispositivo viene mostrato nella colorazione nera ma è altamente probabile che ci saranno anche altre versioni. La parte anteriore non è visibile ma dovremmo trovare un pannello con punch-hole.

Crediti: OPPO

In merito all'identità del dispositivo, un nuovo teaser pubblicato da Realme ha dissipato ogni dubbio. Nella clip capeggia il numero 5, chiaro riferimento alla serie GT 5. Resta da vedere se arriveranno due modelli oppure se la compagnia lancerà solo la variante Pro (a livello Global). Restiamo in attesa di ulteriori teaser che di certo non mancheranno: l'uscita del dispositivo potrebbe non essere troppo lontana ma comunque ci sarà da pazientare.

Out with the old, in with the new…



Can you guess what's coming? pic.twitter.com/xMzOYPHBEU — realme Global (@realmeglobal) September 25, 2023

Il prossimo Realme GT 5 Pro, infatti, avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3: l'ultimo chipset di punta targato Qualcomm sarà lanciato a fine ottobre, quindi per forza di cose lo smartphone dovrà arrivare successivamente. Per il resto dello specifiche si vocifera di un pannello OLED a 144 Hz, fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage, il supporto alla ricarica rapida da 240W (come GT 5 base) ed una fotocamera a periscopio da 64 MP.

C'è poi la questione attorno a Realme 12 Pro+: saranno lo stesso smartphone rebrandizzato in base all'area geografica? Secondo il leaker Digital Chat Station, dovrebbe avere un prezzo in Cina attorno ai 2.000 CNY (circa 260€), il ché lo renderebbe il modello con teleobiettivo periscopiale più economico di sempre.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le