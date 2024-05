Arriva il Coupon eBay di Maggio e ricevi fino a 90€ di sconto!

Il mese di maggio rappresenta il preludio dell’estate: le giornate si fanno sempre più belle e ovviamente viene voglia di muovere i primi passi verso spiagge e montagne. Fatti trovare preparato con il nuovo Coupon eBay di Maggio 2024: tante offerte e sconti dedicati a moltissime categorie di prodotti e tra queste trovi tutti l’occorrente per sfruttare al meglio l’arrivo del bel tempo!

Coupon eBay di Maggio 2024: come ottenere fino a 90€ di sconto con il nuovo codice promozionale

Crediti: Canva

La promozione termina alle ore 23:59 del 19 maggio: durante tutto il periodo dell’iniziativa è possibile utilizzare il Coupon eBay di Maggio 2024 per ottenere uno sconto del 10% su tantissimi articoli. Le categorie incluse e l’elenco dei prodotti sono disponibili direttamente tramite questa pagina: basta scegliere uno o più articoli idonei, inserirli nel carrello e poi riscattare il codice “MAGGIO24“: questo dà diritto ad uno sconto del 10% fino ad un massimo di 45€ (su una spesa minima di 20€). Tuttavia il coupon è valido per 2 utilizzi per ciascun utente: sfruttandolo al massimo in due ordini è possibile ottenere un risparmio complessivo di ben 90€!

Come anticipato anche in apertura, il nuovo Coupon eBay capita al momento giusto: tra le categorie in promozione trovi “Giardino e arredamento“, “Climatizzazione“, “Sport e Viaggi“, ma anche “Moto: Accessori” e non solo. Insomma, l’iniziativa strizza l’occhio a chi vuole prepararsi per sfruttare al meglio le belle giornate, ma niente paura perché non mancano soluzioni tech (smartwatch, cuffie, accessori, videocamere e sono solo). Dai un’occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le categorie in sconto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

