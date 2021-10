Realme Watch T1 ufficiale: bello, sportivo e costa meno di 100€

Dopo il lancio degli ultimi modelli della gamma Watch 2 (arrivati in Italia) si torna a parlare di indossabili del brand asiatico con Realme Watch T1: facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, caratteristiche, specifiche, prezzo e uscita sul mercato del nuovo arrivato, presentato durante l'evento di lancio dello smartwatch GT Neo 2T.

Realme Watch T1 è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design Realme Watch T1 arriva con un corpo circolare in stile Watch S, ma le analogie si fermano qui. Infatti, il nuovo arrivato presenta cornici per più ottimizzate, un display di qualità superiore (la versione S adotta un pannello IPS da 1.3″) ed un look generale più sportivo e – al contempo – raffinato. L'indossabile è dotato di una cassa in acciaio inossidabile, dettaglio che contribuisce ad avere un effetto top (ma in una fascia di prezzo super accessibile).

L'indossabile debutta nelle colorazioni Black e Green e questa divisione è espressa dal cinturino in silicone. Per quanto riguarda le specifiche del pannello ci troviamo alle prese con una soluzione AMOLED da 1.3″ HD a 50 Hz con densità da 325 PPI protezione Gorilla Glass e oltre 50 watch face. Presente il supporto all'Always-On Display .

Caratteristiche

Passando invece alle varie caratteristiche, Realme Watch T1 offre anche il supporto alle chiamate Bluetooth: non è presente la connettività LTE, ma tramite microfono e speaker è possibile rispondere alle telefonate in arrivo sullo smartphone associato. Lato fitness e salute troviamo il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, insieme ad oltre 110 modalità sportive (compreso il nuoto grazie all'impermeabilità fino a 5 ATM); non mancano poi il supporto GPS/Glonass/Galileo, l'NFC e la ricarica rapida tramite PIN magnetico (fino a 3 giorni di autonomia con 15 minuti). La batteria è un'unità da 228 mAh.

Realme Watch T1 – Prezzo e uscita

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Realme Watch T1 si parla di circa 93€ al cambio attuale, ossia 699 yuan. Al momento il debutto è limitato solo al mercato cinese; comunque se ci saranno novità per un eventuale lancio anche alle nostre latitudini provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu