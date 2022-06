Xiaomi Band 7 cinese è anche in italiano: ecco come fare

Con il lancio della nuova smartband di Xiaomi abbiamo assistito al debutto di uno degli accessori più amati ed attesi del brand cinese. Purtroppo al momento la Xiaomi Band 7 ha fatto capolino solo in patria, ovviamente in versione cinese, e in tanti siete curiosi di sapere se è possibile impostare l'italiano come lingua di sistema. Ebbene potete acquistare la vostra band e dormire sonni tranquilli!

Xiaomi Band 7: la versione cinese parla anche in italiano, nessun problema per la lingua

Anche se a questo giro non abbiamo avuto il GPS – una delle funzionalità più attesa – non siamo rimasti di certo a bocca asciutta. Xiaomi Band 7 arriva con un display AMOLED più ampio (da 1.62″) e finalmente si dota dell'Always-On. Ci sono varie migliorie per le misurazioni sia in ambito di fitness che per quanto riguarda la salute: oltre 120 sport e la possibilità di beneficiare del monitoraggio SpO2 H24. Insomma, se cercate un indossabile semplice ma completo, economico, dal look iconico… allora eccovi serviti!

Di seguito trovate tutti i passaggi da seguire per selezionare l'Italiano come lingua della vostra Band 7.

Come impostare la Xiaomi Band 7 cinese in italiano Scaricate l'app Mi Fitness Il primo passaggio è – ovviamente – quello di scaricare l'app di Xiaomi dedicata agli indossabili direttamente dal Play Store (qualora non l'abbiate mai installata prima). Cambiate la regione dell'app per effettuare il pairing Recatevi nelle impostazioni dell'applicazione e selezionate la regione Cina e ora avvicinate la vostra Xiaomi Band 7 e provate ad effettuare il pairing dopo aver cliccato su “Aggiungi dispositivo”. Cambiate la lingua direttamente tramite app Dopo aver concluso il pairing cliccate sulla voce “Dispositivo” presente nell'app Mi Fitness, poi scorrete in basso fino a “Lingua”: nell'elenco troverete anche l'italiano e tutti l'interfaccia della Xiaomi Band 7 sarà tradotta interamente!

In questo modo potrete acquistare la Xiaomi Band 7 adesso, prima dell'arrivo alle nostre latitudini, senza alcuna preoccupazione per quanto riguarda la lingua dato che l'italiano è disponibile. L'avete chiesto in tanti ed ora finalmente l'arcano è stavo svelato. Se siete interessanti alla nuovissima smartband della casa cinese, allora date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare il fitness tracker (trovate la versione NFC), mentre qui sotto eccovi un'occasione super ghiotta. Se non visualizzate il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

