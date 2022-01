Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: la Fan Edition si rinnova

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dal primo modello, l'azienda coreana presenta ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Inutile dire che di questo smartphone sapevamo già molto, come da “tradizione” dei leak a tema Samsung. Basti pensare proprio alla serie Galaxy S21, di cui era addirittura uscita una recensione più di un mese prima della presentazione. E proprio ricollegandoci alla famiglia S21, questa nuova Fan Edition ne amplia ulteriormente la scelta: vediamo con quali novità.

Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: tutte le novità

Design e display

Proprio come accadde con la scorsa generazione, anche Samsung Galaxy S21 FE eredita il linguaggio visivo dei precedenti modelli S21. Ad un primo sguardo, sembra uno smartphone identico ad S21, sia davanti che dietro. Sul fronte abbiamo una soluzione Infinity-O, cioè punch-hole centrale, un display piatto Dynamic AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz e sensore ID nel display.

S21 FE misura 155,7x 74,x5 x 7,9 mm e pesa 177 g, ha un frame metallico e una back cover in “glasstic”, ovvero un policarbonato simil-vetro dalla finitura opaca. Il modulo fotografico è simile ad S21, ma non si unisce al frame, bensì fuoriesce normalmente dalla back cover. Per le colorazioni, lo smartphone è disponibile nelle tinte Graphite, Olive, Lavender e White, sposando quindi i colori della serie S attuale. In ogni caso, vediamo mantenuta la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Hardware e software

Il comparto hardware di Samsung Galaxy S21 FE si basa sullo Snapdragon 888 di Qualcomm. Questo significa un SoC a 5 nm con CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 660. I tagli di memoria comprendono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage ma non più espandibile.

La batteria è un'unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e a quella wireless da 15W (anche in modalità inversa). Ma anche in questo caso, il caricatore non è compreso in confezione. Lato connettività, oltre al supporto 5G, Wi-Fi e Bluetooth 5.0, non mancano NFC, Samsung Pay e Wireless DeX, così come degli speaker stereo AKG con Dolby Atmos. Passando al software, il firmware è Android 12 con la nuova One UI 4.0.

Fotocamera

Sotto il profilo fotografico, non ci sono stravolgimenti rispetto al suo predecessore. Troviamo un modulo ridimensionato rispetto a S21, la cui configurazione è pressoché la stessa di S20. Di conseguenza, Samsung Galaxy S21 FE mantiene una tripla fotocamera da 12+12+8 MP f/1.8-2.2-2.4, completa di OIS, grandangolare da 123° e teleobiettivo 3x anch'esso con OIS. La selfie camera punch-hole, invece, è un'unità da 32 MP f/2.2.

Samsung Galaxy S21 FE – Prezzo e data d'uscita

Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile in Italia dall'11 gennaio a un prezzo di listino che parte da 769€ per la variante da 6/128 GB. Lo si potrà trovare presso i vari negozi di elettronica in giro per l'Italia, così come sullo store ufficiale e sui siti di e-commerce.

