Il primo smartphone pieghevole di Honor è qui: svelata la data d’uscita

Il nuovo anno è cominciato decisamente bene: dopo l'annuncio dell'uscita di OnePlus 10 Pro arrivano novità anche per i foldable. Il primo smartphone pieghevole di Honor, chiamato Magic V, ha una data di presentazione e – ovviamente – il debutto è ormai dietro l'angolo. Ecco quando arriverà il nuovo flagship!

Honor Magic V: ufficiale la data di presentazione

L'evento di lancio dedicato ad Honor Magic V avverrà in Cina: la data di presentazione è fissata per il 10 gennaio 2022. Ovviamente la compagnia asiatica non ha svelato nulla sul suo prossimo terminale, limitandosi a mostrare parte del design (con una scocca elegantissima) e un display frontale decisamente ampio, almeno ad un primo sguardo, e dotato di un punch hole per la selfie camera. Per quanto riguarda l'uscita alle nostre latitudini, per il momento tutto tace.

Come anticipato anche dalla precedenti indiscrezioni, Magic V adotterà un design in-fold con un ampio display pieghevole verso l'intero (in stile Galaxy Z Fold 3, OPPO Find N e Xiaomi MIX Fold, per intenderci). Il 2022 sembra proprio l'anno dei foldable, con varie aziende pronte a dire la loro con questa particolare tecnologia.

Per quanto riguarda tutte le novità e le indiscrezioni legate a Honor Magic V, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship pieghevole.

