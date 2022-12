Google Fuchsia: novità in arrivo nel 2023?

Dal 2017 Google sta lavorando a Fuchsia: un nuovo sistema operativo in grado di unificare l'esperienza d'uso su tutti i dispositivi prodotti dall'azienda, in modo da abbandonare gradualmente Android matenendo tuttavia inalterata la compatibilità con le app già esistenti. Lo sviluppo del nuovo OS sembrerebbe possa subire una grande spinta nel corso del 2023.

SDK e plug-in per Visual Studio Code: lo sviluppo di Google Fuchsia entra nel vivo

Google Fuchsia è un progetto open-source della compagnia di Mountain View per un sistema operativo in grado di adattarsi al meglio a qualsiasi dispositivo. In futuro potremmo trovare Fuchsia OS sugli hub domotici, sugli smart speaker, in dotazione sugli smartwatch e ovviamente installato sui nuovi smartphone Pixel.

Negli ultimi mesi sembra che Google abbia messo a punto un piano per coinvolgere più sviluppatori, ospitando ad inizio dicembre un “SDK Bootcamp” incentrato proprio sul nuovo sistema operativo. Durante questo evento, gli sviluppatori sarebbero stati istruiti sui nuovi utilizzi del Fuchsia SDK, che permette di creare nuove applicazioni oppure aggiornarle per renderle compatibili con il sistema opeativo.

L'evento ha anche visto la pubblicazione di un plug-in ufficiale per Visual Studio Code, che favorisce lo sviluppo sul nuovo Google Fuchsia. Tuttavia, la popolarità di questo nuovo strumento sembrerebbe piuttosto bassa: al momento i download ufficiali sono meno di 500.

Google si prepara quindi a dare una spinta importante per lo sviluppo del nuovo sistema operativo nel corso del 2023, ma per vederlo operativo sugli smartphone saranno necessari ancora diversi anni. I primi prodotti a ricevere Fuchsia, infatti, saranno gli smart speaker in arrivo nel corso del prossimo anno.

