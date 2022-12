Xiaomi dice addio ai gaming phone con questa cover speciale per Redmi K60

Per la prima volta, la compagnia cinese ha applicato ad una cover protettiva la stessa tecnologia di raffreddamento utilizzata per gli smartphone di punta. Il risultato è un prodotto unico nel suo genere, in grado di abbassare la temperatura di un dispositivo “infuocato” fino a 4°C senza l'ausilio di ventole. In soldoni, la cover protettiva Ice compatibile con Redmi K60 e K60 Pro, integra una vero e proprio sistema di raffreddamento con cambiamento di fase solido-liquido: una novità proposta ad un prezzo stracciato (in Cina).

Redmi K60 e K60 Pro: questa cover è il motivo per cui non esiste la versione da gaming

La custodia per Redmi K60 e K60 Pro integra al suo interno un materiale a cambiamento di fase in grado ricambiare dallo stato solido a quello liquido; con l'aumento della temperatura dello smartphone (durante le fasi di utilizzo intenso, come nel gaming) il calore viene dissipato in modo rapido ed efficiente tramite questo processo.

Il materiale a cambiamento di fase assorbe rapidamente il calore e diventa liquido, abbassando la temperatura di picco del terminale. Quando la situazione si stabilizza, ritorna allo stato solido e il ciclo si ripete ad ogni cambiamento nelle temperature dello smartphone.

Insomma, per Xiaomi non c'è più bisogno degli smartphone da gaming vista la potenza dei flagship ed ora questa cover risolve anche eventuali problemi di raffreddamento (senza la necessità di ventole).

La cover per Redmi K60 e K60 Pro è comoda e leggera, permette la ricarica wireless senza problemi ed è realizzata con uno stile “mecha” che strizza l'occhio agli appassionati di mobile gaming. Il prezzo di vendita in Cina è di 79 yuan, circa 10€ al cambio attuale; la nuova cover è disponibile anche per noi occidentali grazie a GizTop, ad un prezzo intorno ai 18€.

