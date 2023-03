Blackview Tab 15 è il tablet 4G con Widevine L1 a meno di 200€

Dopo un periodo di stallo abbastanza lungo, il settore dei tablet sta vivendo un momento di fioritura, con tantissimi dispositivi adatti a tutte le tasche, spesso dal look premium e ricchi di funzionalità. Tra questi troviamo Blackview Tab 15, un terminale dal prezzo accessibile e dotato di un paio di caratteristiche niente male: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Blackview Tab 15: il tablet 4G perfetto da portare in giro

In fatto di stile Blackview Tab 5 non fa una piega: pur essendo un dispositivo budget, abbiamo un corpo leggero e sottile (da 7.3 mm di spessore) caratterizzato da un look elegante. Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo In-Cell da 10,5″; tra le funzioni gradite troviamo il supporto Widevine L1. Grazie a quest'ultimo è possibile sfruttare a pieno l'ampio display (con video in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming).

L'esperienza è ancora più completa grazie agli speaker Quad Box e alla capiente batteria da 8280 mAh (con ricarica da 18W). Il tablet è mosso dal chipset Unisoc T610 (con 8/128 GB), arriva con Android 12 ed è dotato di una fotocamera principale da 13 MP ed un modulo da 8 MP per le videochiamate. Presente all'appello anche la connettività 4G LTE.

Al momento la migliore occasione dedicata al tablet Blackview Tab 15 arriva da Geekbuying, con un nuovo codice sconto. Il dispositivo scende a 183€ ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il