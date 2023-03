Samsung Galaxy Watch: gli utenti raccontano le loro esperienze con l’ECG

Il mercato degli smartwatch sta diventando sempre più complesso e stratificato, con nuovi modelli ogni anno, tanti competitor e novità tech continue. Ormai questi dispositivi sono entrati a far parte dell'uso quotidiano di tantissimi utenti: si tratta di un settore che non vede crisi, specialmente per quanto riguarda i modelli top. Insomma gli smartwatch sono diventati dei perfetti alleati per la salute ed il fitness, come nel caso della gamma Samsung Galaxy Watch e degli ultimi dispositivi (dotati di ECG integrato).

Samsung Galaxy Watch con ECG in soccorso degli utenti: ecco alcune esperienze

In molteplici occasioni abbiamo letto di persone “salvate” dagli indossabili: ovviamente non bisogna considerare questi accessori come dei dispositivi medici, ma sono comunque innegabili certi benefici (come la possibilità di tenere sempre sott'occhio determinati parametri). I colleghi di Sammobile hanno condiviso alcune testimonianze di utenti che hanno avuto esperienze parecchio positive con gli ultimi Samsung Galaxy Watch.

Nel primo caso si parla di un felice possessore di Samsung Galaxy Watch 5 Pro: lo smartwatch è stato acquisto a novembre 2022 ed la sua funzione ECG si è rivelata fondamentale. Proprio grazie a questa funzionalità, l'utente ha scoperto di soffrire di aritmia cardiaca: i primi segnali sono arrivati proprio del wearable, con indizi che hanno spinto l'utente a degli esami più approfonditi.

Si tratta di una condizione che causa battiti cardiaci irregolari e può avere delle conseguenze gravi. Il possessore del device ha controllato la funzione ECG “per pura curiosità” con un'analisi del ritmo sinusale e della fibrillazione atriale. L'uomo ha condiviso i risultati in ospedale, decidendo poi di procedere con un ulteriore controllo.

Abbiamo poi un'altra esperienza e questa volta vede protagonista il precedente Samsung Galaxy Watch 4. Anche in questo caso è presente la funzione ECG e proprio grazie a quest'ultima un utente è stato in grado di scoprire un problema di tachicardia ventricolare. Il tutto è nato dall'analisi dei valori da parte dell'indossabile; da queste, l'utente ha deciso di procedere con esami medici, arrivando fino alla diagnosi.

Insomma, in entrambi i casi gli indossabili della gamma Samsung Galaxy Watch si sono rivelati degli ottimi campanelli d'allarme. Ovviamente ciò è possibile soprattutto grazie alla funzionalità ECG, che permette un livello di monitoraggio ulteriore rispetto al solo rilevamento dell'attività cardiaca.

