Come abilitare ECG e pressione sanguigna su Galaxy Watch 4 (senza smartphone Samsung)

Il debutto del nuovo indossabile top di Samsung ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi: la casa asiatica ha centrato il bersaglio ancora una volta, lanciando sul mercato un dispositivo elegante e performante, il primo con la nuova versione di WearOS di Google (anche se con interfaccia One UI Watch). Tuttavia ci sono alcune limitazioni legate al monitoraggio della salute: se avete scelto Galaxy Watch 4 ma non avete uno smartphone Samsung, ecco come fare per abilitare ed usare le funzioni dedicate ad ECG e pressione sanguigna.

Galaxy Watch 4, come abilitare ECG e pressione sanguigna senza avere uno smartphone Samsung

Le limitazioni del nuovo indossabile top

L'utilizzo di determinate funzionalità di Samsung Galaxy Watch 4 legate alla salute dipendono dall'applicazione ufficiale Health Monitor, la quale si occupa di sincronizzare i dati tra indossabile e telefono. Tuttavia ci sono alcune limitazioni: per prima cosa l'app può essere installata senza intoppi solo su dispositivi Samsung e soprattutto solo su modelli non modificati (quindi senza permessi di root). Inoltre è presente anche un limite d'età per cui non è possibile effettuare misurazioni se non si hanno almeno 22 anni. Avete un dispositivo di un altro brand e non volete incappare in questi problemi? Allora date un'occhiata alla nostra guida su come abilitare ECG e pressione sanguigna sul nuovo Galaxy Watch 4, senza la necessità di utilizzare uno smartphone Samsung.

Come attivare ed usare ECG e pressione sanguigna su Galaxy Watch 4 senza smartphone Samsung: basta un'app!

La risposta alle vostre domande è decisamente semplice e simile a quella utilizzata per i precedenti smartwatch di Samsung (dotati però di Tizen, anziché WearOS): utilizzare una versione modificata dell'app Samsung Health Monitor. La procedura per attivare ed usare le funzioni ECG e pressione sanguigna sul vostro Galaxy Watch 4 (ricordiamo: senza usare uno smartphone Samsung) è semplicissima. Basterà installare la versione modificata dell'applicazione sia sul telefono che a bordo dell'indossabile.

Per la procedura completa vi rimandiamo al thread presente all'interno del forum di XDA (lo trovate qui), insieme ai file da scaricare. Ovviamente si tratta di un progetto in corso e sono presenti alcuni bug (alcuni dei quali saranno corretti in future release), come crash vari oppure la mancata sincronizzazione dei dati tra app e smartphone (sarà quindi necessario copiare i dati manualmente).

