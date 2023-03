iQOO Z7i su Google Play Console: sarà il modello più economico della serie

Il prossimo 21 marzo, iQOO dovrebbe lanciare i nuovi smartphone della serie Z7. Questa dovrebbe contare ben tre modelli: oltre alla variante standard e a quella Pro, ci sarebbe in serbo anche iQOO Z7i, che tra tutti dovrebbe essere il più economico. Il dispositivo è appena apparso su Google Play Console, rivelando parte delle sue caratteristiche principali.

Ecco le caratteristiche chiave di iQOO Z7i

L'elenco di Google Play Console rivela alcune caratteristiche chiave di iQOO Z7i, lasciandoci intuire che questo sarà il modello più economico della serie. Questo smartphone sarà infatti dotato di un display con risoluzione HD+ e un notch a goccia, mentre sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 700 supportato da 8 GB di RAM. Dalle immagini possiamo osservare uno smartphone con cornici sottili su tre lati, e un mento un po' più spesso, un trend ormai consolidato nel mercato della fascia medio-bassa.

Dall'altra parte, si dice che iQOO Z7 sia alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 920 più potente, e che vanterà una fotocamera principale da 64 MP con OIS. Inoltre, l'elenco di Google Play Console rivela anche che lo smartphone funzionerà con Android 13, probabilmente con FunTouch OS 13.

Come anticipato, il lancio della serie è atteso per il prossimo 21 marzo. Non è ancora chiaro, tuttavia, se in tale data assisteremo al debutto di tutti questi tre modelli.

