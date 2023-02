Microsoft lancia Teams Premium con l’integrazione di ChatGPT

Microsoft ha annunciato Teams Premium, una versione potenziata del noto gestionale per gruppi di lavoro. Questa nuova versione Premium sfrutta l'integrazione con ChatGPT per potenziare l'organizzazione delle riunioni e del lavoro in gruppo in modo più semplice e flessibile.

Riunioni smart grazie all'integrazione di ChatGPT nel nuovo Teams Premium

Dopo la conferma del grande investimento in OpenAI per sfruttare le capacità di ChatGPT nei propri prodotti, Microsoft ha iniziato ad implementare l'intelligenza artificiale in alcuni dei suoi servizi di punta. Nelle scorse settimane l'IA è arrivata a bordo dei server Azure, mentre oggi viene integrata nel nuovissimo Teams Premium.

Grazie alla potenza di ChatGPT, Teams Premium potrà creare dei riepiloghi intelligenti al termine di ogni riunione. Questa nuova funzione sfrutta l'intelligenza artificiale per suggerire le attività da trattare nei meeting, creando registrazioni con informazioni dettagliate e capitoli generati automaticamente.

Per esempio, il riepilogo conterrà il momento in cui è stato citato il vostro nome, in cui è stata condivisa una schermata o in cui avete abbandonato la riunione in anticipo, per aiutarti a scoprire i momenti importanti da recuperare rapidamente.

Teams Premium può essere attivato al costo base di 10 dollari al mese per ogni utente nel gruppo di lavoro. Per un team di 10 persone, per esempio, il costo dell'abbonamento mensile sarà di 100 dollari. Per ogni funzione aggiuntiva, tuttavia, andrà sommato un extra in base al costo del servizio.

