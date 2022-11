I 3 migliori aspirapolvere e lavapavimenti di TINECO in offerta per il Black Friday!

Ragazzi, il black Friday è il black Friday. Non c’è nulla da fare… io ve l’avevo detto di mettere al sicuro i vostri portafogli, ma se state leggendo questo post vuol dire che siete veramenete dei temerari. Oggi è il turno dei Tineco e delle sue offerte lanciate proprio in occasione del Black Friday. Pronti per un po’ di shopping casalingo?

Le offerte per il Black Friday di TINECO

TINECO FLOOR ONE S5

Il primo prodotto (che, a parer mio) è il più interessante di tutti in assoluto è il Tineco Floor ONE S5: è vero, chi ci segue da tempo ricorderà che questo non è tra i prodotti più recenti dell’azienda, ma quando lo provammo circa un anno fa rimanemmo davvero sorpresi dalle sue prestazioni. Innanzittutto il passo in avanti con questo modello è stato fatto nella capienza dei contenitori che sono da 0.8 litri per l’acqua pulita e sporca, e nonostante tali cambiamenti l’aspirapolvere di Tineco è rimasta esile e snella al punto giusto. Ovviamente è dotata di un bellissimo display a LED di forma circolare che cambierà colore in base alla quantità di sporco rilevata dai sensori integrati nell'aspirapolvere che permetteranno al Tineco FLOOR ONE S5 di adattare la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali.

Il suo utilizzo è semplicissimo perché dopo aver riempito il contenitore con l’acqua pulita bisognerà semplicemente impugnarla e premere il tasto avvio: ha due modalità di aspirazione, ma quella automatica funziona alla grande e grazie al sensore iLoop integrato rileverà automaticamente la quantità di sporco presente sulla superficie da pulire e regolerà automaticamente la potenza d'aspirazione e l'emissione dell'acqua.

Terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode del Tineco FLOOR ONE S5: l'auto-lavaggio. Utilizzare questa funzione è tanto semplice quanto veloce in quanto al termine di una pulizia basterà posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita e premere il tasto dedicato.In pochi istanti il Tineco FLOOR ONE S5 inizierà ad auto-pulirsi e a rimuovere qualsivoglia residuo di sporco presente.

La bella notizia è che dal prezzo iniziale di 519€ in occasione del Black Friday la troviamo in offerta a 379€; da non farselo scappare perché anche ad un anno di distanza è tra i prodotti più interessanti nel suo genere.

TINECO PURE ONE S15 Pet

Scende ancora di prezzo un altro dei dispositivi più famosi di TINECO, il Pure One S15 Pet, un prodotto nato con l’obiettivo di semplificare le pulizie dei pavimenti di chi vive in compagnia di un animale domestico.

Possiede un motore brushless da 500W, un contenitore per la raccolta dello sporco da 0.47L ed un display a LED che permette di visualizzare tutte le informazioni necessarie durante l’utilizzo, oltre a visualizzarle sullo smartphone tramite APP dal momento che è dotata di connettività Wi-Fi. Tuttavia tra le specifiche più importanti di questo modello bisogna menzionare la tecnologia Pure Cyclone che consente di separare in modo efficace aria e polvere così da evitare intasamenti del prefiltro o perdite di aspirazione nel corso del tempo; in più la tecnologia ZeroTangle permette alla spazzola di catturare i capelli e i peli senza avvolgerli, facilitando così il compito di pulizia della stessa spazzola.

Anche lui arriva in occasione del Black Friday ad un prezzo interessante di 399€, con uno sconto di ben 20% rispetto al prezzo di listino di 499€.

TINECO FLOOR ONE S3

Arriva ad un passo dal suo minimo storico invece la Tineco Floor One S3, un prodotto non più giovanissimo ma che ha sempre il suo perché: come tutti gli altri prodotti inseriti in questa top 3 anche lei è dotata di sensori iLoop grazie ai quali è in grado di rilevare lo sporco presente sul pavimento e regolare in maniera del tutto autonoma la potenza d'aspirazione e la quantità d'acqua da distribuire sul pavimento. Anche questo modello, inoltre, può essere controllato tramite l'ampio display posizionato superiormente e tramite un'applicazione che si connetterà allo smartphone tramite WiFi.

Tramite l'app è possibile visualizzare dati come prestazioni di pulizia e report, istruzioni per l'uso, stato della batteria o promemoria per la manutenzione del dispositivo. E grazie al sistema autopulente multistadio, il FLOOR ONE S3 si pulisce anche da solo dopo il lavoro.

Il prezzo di questo modello scende a 299€ contro i circa 409 di listino, e nonostante non sia tra i prodotti più recenti in questo ambito, merita sempre una menzione d’onore.

