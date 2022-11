Snap 8 Gen 2 e Dimensity 9200 nei benchmark: la potenza di Apple è ancora insuperata

Come ogni anno, Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9200 rappresentano il pinnacolo nella scelta dei SoC per i top di gamma Android, ma c'è sempre l'A16 Bionic che Apple usa sui suoi ultimi melafonini. Nel confrontare Android e iOS, è inevitabile mettere a paragone le prestazioni di entrambi i mondi per capire come si stia muovendo l'evoluzione tecnologica. I due nuovi SoC Qualcomm e MediaTek sono piuttosto freschi di presentazione e devono ancora debuttare ufficialmente, mentre il SoC Apple trova posto sui già vendutissimi iPhone 14 Pro e Pro Max. Ma grazie ai dati forniti dai primi benchmark GeekBench è già possibile farci un'idea di quali possano essere le differenze.

I benchmark GeekBench ci mostrano la potenza di Snapdragon 8 Gen 2, Dimensity 9200 e Apple A16 Bionic

Prima di tutto, vediamo come sono strutturate le CPU dei tre chipset:

Dimensity 9200 CPU ARMv9 64-bit 1 x 3,05 GHz Cortex-X3 3 x 2,85 GHz Cortex-A715 4 x 1,8 GHz Cortex-A510

Snapdragon 8 Gen 2 CPU ARMv9 64-bit 1 x 3,2 GHz Kryo Prime (Cortex-X3) 2 x 2,8 GHz Kryo Gold (Cortex-A715) 2 x 2,8 GHz Kryo Gold (Cortex-A710) 3 x 2,0 GHz Kryo Silver (Cortex-A510)

Apple A16 Bionic CPU ARMv8.6-A 64-bit 2 x 3,46 GHz Everest 4 x 2,02 GHz Sawtooth



I tre SoC hanno strutture differenti nell'architettura: Dimensity 9200 e Snapdragon 8 Gen 2 sono octa-core ma il primo ha core 1+3+4, mentre il secondo 1+4(2+2)+3, infine A16 Bionic ha un processore hexa-core 2+4. Ma nonostante il minor numero di core, è proprio la CPU dell'Apple A16 Bionic a sprigionare la maggior potenza nei test sintetici, con un punteggio di 1.887 punti in single-core e 5.455 in multi-core.

Per quanto riguarda la controparte Android, Snapdragon 8 Gen 2 si attesta sui 1.485 e 4.739, mentre Dimensity 9200 si ferma a 1.353 e 4.055. Per rimarcare ulteriormente il divario con i chip Apple, ricordiamo che la CPU di A15 Bionic di scorsa generazione, inserito in iPhone 14, 14 Plus e nella serie iPhone 13, tocca quota 1.709 e 4.818 su GeekBench.

A16 Bionic Dimensity 9200 Snapdragon 8 Gen 2

Oltre alla frequenza di picco più elevata, Apple A16 Bionic e in generale i SoC Apple riescono a essere avanti di due generazioni in termini di prestazioni grazie ai core custom. Non a caso, Qualcomm ha annunciato le CPU con tecnologia proprietaria che sfiderà non soltanto Apple ma anche Intel e AMD per il mondo PC.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il