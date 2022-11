Google si prepara al meglio ai Mondiali 2022: tante nuove funzionalità in arrivo, anche un mini-gioco!

Mancano giusto dieci giorni all'inizio dei Mondiali di calcio, e Google ha lavorato sodo per non farci perdere neppure un momento di uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. In che modo? Sviluppando delle funzionalità multipiattaforma che renderanno molto più semplice seguire gli incontri. Queste includono video highlight dei momenti migliori tramessi dalle TV, notifiche personalizzate, una nuova sezione dedicata su Google TV ed anche un gioco multiplayer!

Tutte le novità di Google per i Mondiali di calcio 2022

Iniziamo proprio con il mini-gioco realizzato da Google. Si tratta, in realtà, di un passatempo molto semplice e divertente che consiste nel realizzare quanti più gol possibile in un tot. di tempo, scegliendo una delle squadre che più si preferisce tra quelle che stanno per scendere in campo.

Passiamo adesso alle funzionalità che Google lancerà nei prossimi giorni, a partire da un nuovo tag che mostrerà su Maps i luoghi come bar e ristoranti che trasmetteranno le partite di calcio e dove sarà quindi possibile seguire in diretta gli incontri della FIFA World Cup 2022.

Il colosso di Mountain View ha anche migliorato una funzionalità già disponibile, che permette di ottenere gli ultimi aggiornamenti sui risultati delle partite quando si effettua una ricerca. Basterà scrivere su Google frasi del tipo Coppa del Mondo per ricevere gli ultimi risultati aggiornati sulle partite in corso. Cliccando sull'icona della campanella, sarà possibile attivare le notifiche per i match che ci interessano, ottenendo anche statistiche e grafici sulle probabilità di vincita.

Per rendere tutto molto più veloce e fluido, è anche possibile aggiungere alla schermata iniziale dello smartphone dei widget delle partite dei Mondiali 2022, così da avere sempre i risultati sott'occhio. Infine, per chi è in possesso di una Google TV, ci sarà una nuova area dedicata agli incontri nella scheda Per Te, in cui sarà possibile accedere anche a contenuti di partner Google.

