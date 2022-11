Questa estensione dice chi ha pagato per avere la spunta blu su Twitter

Da quando Elon Musk ha acquistato Twitter si è generato un certo caos, anche attorno alla questione della spunta blu. Da qualche anno, tutti i social network di punta hanno attuato un sistema di verifica degli account: lo fa Facebook, lo fa Instagram e lo fa Twitter. O meglio, lo faceva, perché adesso per avere la spunta blu non è più necessario essere una personalità di spicco ma basta pagare l'abbonamento mensile Twitter Blue pari a 7,99$ al mese. Una mossa che ha dato nascita a diverse discussioni, anche piuttosto accese, sull'effettiva utilità di un sistema che prima garantiva di trovarsi dinnanzi a un account appartenente a persone reali e identificabili, mentre adesso non più così tanto.

Account verificato e spunta blu su Twitter: ora puoi scoprire chi ha pagato e chi no

Da quando Elon Musk ha dato via a Twitter Blue, sono numerose le segnalazioni di account creati ad hoc per approfittare della confusione generatasi e, nel migliore dei casi, strappare qualche sorriso.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

Purtroppo, come prevedibile, non sono mancati casi di account Twitter Blue falsificati per imitare persone reali e mettere in giro notizie false, da finti account di famosi sportivi, come il finto LeBron James che chiede di essere ceduto dagli LA Lakers, a persino finti account dell'assistenza Twitter.

This fake twitter account is impersonating twitter corporate with a newly purchased check mark and gotten 34k rts. This is going great so far. How long before having a check mark will just be a hallmark of scamming? pic.twitter.com/RV3ARb91J7 — Alex Goldman (@AGoldmund) November 9, 2022

In tutto questo caso, c'è chi ha ben pensato di mettere una pezza provvisoria e creare un sistema che permetta agli utenti di sapere chi ha la spunta blu perché se l'è conquistata per merito e chi invece l'ha semplicemente acquistata tramite abbonamento a Twitter Blue. Un ottimo metodo non solo per smorzare la diffusione di notizie fasulle ma anche per evitare che i più sprovveduti cadano nelle solite crypto-truffe.

L'estensione di Google Chrome si chiama non a caso Eight Dollars e, una volta installata, fa sì che ogni account con spunta blu sia accompagnato da un'apposita dicitura: “Actually Verified” o “Paid for Verification“. Per installarla, scaricatela dalla pagine GitHub ed estraete l'archivio scaricato, dopodiché su Chrome digitate “chrome://extensions” (senza le virgolette) e in alto a destra abilitate la modalità sviluppatore, cliccate su “Carica estensione non pacchettizzata“, selezionate la cartella estratta e confermate. A quel punto, in cima alla lista delle estensioni installate dovrebbe comparirvi Eight Dollars, verificate che sia attivata tramite l'apposito toggle e il gioco sarà fatto.

