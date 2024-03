vivo X100 Ultra: il super flagship sarebbe stato rinviato

Aggiornamento 03/03: emergono nuovi dettagli sull’uscita di vivo X100 Ultra, trovate i dettagli a fine articolo.

La compagnia cinese ha lanciato a novembre i suoi nuovi top di gamma vivo X100 e X100 Pro, ovvero i primi smartphone al mondo mossi dal Dimensity 9300, il rivale dello Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, nel futuro è previsto anche il lancio di vivo X100 Ultra: ecco quando dovrebbe arrivare e quali saranno le differenze con gli attuali modelli della serie.

vivo X100 Ultra: quando arriverà il “vero” top di gamma della serie?

Crediti: vivo

Come anticipato, vivo X100 e X100 Pro fanno affidamento sul Dimensity 9300; si tratta di un chipset potente ma questa non è l’unica caratteristica dei nuovi dispositivi. Anche in questo caso, infatti, abbiamo a che fare con un camera phone di tutto rispetto: il modello più importante è ovviamente il Pro, il quale include anche il nuovo chip d’imaging proprietario vivo V3. Nel corso delle settimane hanno fatto capolino varie indiscrezioni in merito al super flagship, a cominciare dal nome: il telefono potrebbe arrivare sul mercato come vivo X100 Ultra anziché X100 Pro+, una voce in circolazione già dallo scorso novembre.

Le differenze di vivo X100 Ultra

Fin dal debutto non sono mancati gli elogi per la fotocamera di vivo X100 Pro, ma la vera stella sarebbe vivo X100 Ultra, che andrebbe così a completare la serie. Un dirigente ha lasciato intendere che il flagship avrà un look diverso da quello dei fratelli: ha citato un design non convenzionale, che farà colpo sulla comunità più appassionata di fotografia.

Le specifiche tecniche

Crediti: vivo

Oltre al look si vocifera di modifiche sostanziali al comparto fotografico, che sarebbe da 50+50+50+200: secondo l’insider Digital Chat Station avremo un sensore Sony LYT-900 da 1/0,98″, ultra-grandangolare Sony IMX598, teleobiettivo standard e un nuovo teleobiettivo a periscopio dotato di un sensore personalizzato realizzato in collaborazione con Samsung con zoom digitale 200x. Frontalmente dovremmo trovare un punch-hole centrale contenente una selfie camera da 32 MP.

Il modello Ultra dovrebbe vantare anche Snapdragon 8 Gen 3 e il supporto alla comunicazione satellitare con chip Unisoc V8821 per l’invio e la ricezione di SMS in situazione d’emergenza e in assenza di rete telefonica; inoltre, la batteria rimarrebbe da 5.400 mAh come il Pro ma con ricarica che salirebbe da 100W a 120W, forse con ricarica wireless da 50W). La biometria sarebbe affidata ad un lettore ID a ultrasuoni, posizionato sotto il display, al contrario di quello ottico di X100 e X100 Pro. Infine, i leak indicano la presenza di uno schermo Samsung AMOLED E7 con bordi curvi.

Il periodo d’uscita di vivo X100 Ultra

Non abbiamo ancora una data ufficiale, tuttavia il vicepresidente di vivo (Jia Jingdong) ha confermato che dopo il Capodanno Cinese arriveranno un nuovo smartphone pieghevole, vivo X Fold 3/3 Pro, e un dispositivo dal nome in codice Thanos, ovvero il maggiore della famiglia X, vivo X100 Ultra.

Secondo il leaker Digital Chat Station, la presentazione sarebbe stata più volte rinviata: inizialmente si vociferava che sarebbe dovuta avvenire nel periodo di fine aprile, ma l’ipotesi più recente è che sia slittata a non prima di maggio se non ancora più in là nel tempo.

