Su YouTube la pubblicità non finisce mai: gli spot saranno ancora più lunghi

Dopo aver introdotto il blocco degli AdBlocker su YouTube, Google annuncia in queste ore alcuni cambiamenti su come verrà mostrata la pubblicità sulla nota piattaforma di streaming video. Con una breve nota sulle pagine di supporto, infatti, la compagnia statunitense ha comunicato l’intenzione di offrire “una migliore esperienza di streaming“, andando a modificare la quantità di pubblicità visualizzata sul sito, ma non è tutto oro quel che luccica.

Meno spot, ma pubblicità più lunga: gli ADS proliferano su YouTube

Crediti: Canva

A partite da oggi, gli utenti di YouTube inizieranno a visualizzare meno pubblicità durante la riproduzione dei video, ma gli spot che passeranno saranno ben più lunghi rispetto al passato. Il cambiamento sembrerebbe essere inizialmente dedicato all’app per Smart TV, set-top-box e Google TV, ma non è escluso che possa arrivare anche sulla versione web e mobile.

Attualmente è possibile visualizzare il tasto “Salta” sulle pubblicità dopo circa 5-10 secondi di riproduzione, ma in futuro il pulsante potrebbe richiedere fino ad un minuto prima di comparire ed offrire la possibilità di tornare a visualizzare il filmato scelto. I test sarebbero già iniziati a settembre, ma nel corso delle prossime settimane saranno intensificati per includere più utenti.

Come reputate questo cambiamento? Meglio più spot che possono essere saltati facilmente, o meno pubblicità che richiedono però più tempo per essere eliminate? Scriveteci nei commenti la vostra preferenza!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le