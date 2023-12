Realme 12 e Realme GT Neo 6: il lancio potrebbe essere vicinissimo, con grandi novità

Nelle ultime settimane Realme ha presentato una sfilza di nuovi modelli, tra top di gamma e budget phone. Nonostante ciò sembra che la compagnia cinese abbia ancora in serbo delle sorprese. Realme 12 e Realme GT Neo 6 potrebbero essere dietro l’angolo e proiettare il brand verso un inizio anno davvero stellare!

Realme 12 e Realme GT Neo 6 in arrivo: ecco quando dovrebbero debuttare e quali saranno le novità

Crediti: Weibo

Stando alle parole di DigitalChatStation, entro fine anno possiamo aspettarci l’aggiunta di almeno un nuovo smartphone per la compagnia. Tuttavia l’insider cinese è spesso affidabile, ma le tempistiche potrebbero anche essere più ampie: probabilmente Realme GT Neo 6 farà capolino nelle prime settimane di gennaio. Il potrebbe essere l’ideale anche per la serie Realme 12, ma restiamo in attesa di qualche certezza in più. Insomma, anche se queste novità non arriveranno negli ultimi giorni dell’anno, il 2024 di Realme potrebbe partire con il botto.

GT Neo 5 – Crediti: Realme

L’insider “conferma” ancora una volta quali saranno le novità dei prossimi dispositivi. Ultimamente i vari flagship hanno sdoganato il teleobiettivo a periscopio (con una predilezione per il sensore OV64B da 64 MP). Questa novità farà capolino anche nella fascia media, proprio con la serie Realme 12: secondo i leak precedenti Realme 12 Pro+ dovrebbe essere il primo della serie Number con questa feature.

Passando a Realme GT Neo 6, la sua caratteristica principale sarà la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Anche in questo caso non si tratta di un’indiscrezione recente: il nuovo modello Neo arriverà come un vero e proprio flagship killer, con un SoC al top e materiali premium (si parla di un frame perimetrale in metallo).

