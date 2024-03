L’Europa vuole vederci chiaro: nuova indagine su Apple per CTF e avvisi di sicurezza

La Core Technology Fee, la tassa che gli sviluppatori devono pagare per pubblicare applicazioni negli store di terze parti su iOS, sembra non aver indispettito solo gli utenti, ma anche l’Unione Europea. In queste ore, infatti, il commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha annunciato la possibile apertura dell’ennesima indagine che coinvolgerebbe Apple e il DMA.

Non si mette bene per Apple: l’Europa non è soddisfatta delle misure adottate per il DMA

In una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa Reuters, Vestager ha dichiarato che l’Europa ha intenzione di vederci chiaro sulla CTF (Core Technology Fee), preannunciando l’apertura di un’indagine. “Ci sono cose a cui siamo molto interessati, ad esempio, se la nuova struttura tariffaria di Apple non renderà di fatto in alcun modo attraente l’utilizzo dei vantaggi del DMA. Questo genere di cose è ciò su cui indagheremo” sono le parole del commissario.

L’Europa, inoltre, sembra essere anche particolarmente infastidita dagli avvisi sulla sicurezza di Apple, che scoraggiano l’utilizzo delle applicazioni di terze parti gettando ombre sul DMA. “Riterrei imprudente affermare che i servizi non sono sicuri da usare, perché ciò non ha nulla a che fare con il DMA. Il DMA è lì per aprire il mercato affinché altri fornitori di servizi possano raggiungerti e come il tuo fornitore di servizi del tuo sistema operativo, come si assicureranno che sia sicuro, spetta a loro decidere” ha dichiarato Vestager

L’ennesima indagine contro Apple, quindi, potrebbe essere davvero inevitabile a questo punto: come abbiamo visto in passato, però, la compagnia statunitense si è dimostrata molto attenta alle possibile ripercussioni dell’Unione Europea, proponendo dei cambiamenti prima che l’indagine potesse effettivamente iniziare. Sarà questo il caso? Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane.

