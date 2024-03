Amazfit Active Edge ufficiale in Italia: sportivo e resistente, con GPS, AI e Zepp OS

Aggiornamento 20/03: lo smartwatch arriva in Italia, trovate i prezzi nell’articolo.

Si torna a parlare di nuovi indossabili Zepp/Huami, questa volta con un dispositivo pensato per gli utenti più sportivi, che cercano la massima resistenza da uno smartwatch. Amazfit Active Edge è ufficiale: andiamo a scoprire tutte le novità, tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Amazfit Active Edge: specifiche, caratteristiche e prezzo del nuovo smartwatch Zepp

Crediti: Amazfit

Di recente l’azienda ha lanciato a sorpresa Amazfit Active, un dispositivo di stampo “classico”, con un look giovanile, tre colorazioni e tante funzioni. Con il modello Amazfit Active Edge siamo proprio agli antipodi: si tratta di uno sportwatch rugged dotato di uno stile aggressivo e sportivo che ricorda i modelli T-Rex.

L’orologio è disponibile nelle colorazioni Lava Black, Midnight Pulse e Mint Green, misura 46,62 x 46,62 x 12 mm (per un peso di 34 grammi) e monta un display TFT rotondo da 1,32″ con risoluzione 360 x 360 pixel e 277 PPI. Oltre ad avere un corpo robusto abbiamo il GPS integrato e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

La batteria è un’unità da 370 mAh ricaricabile tramite base magnetica; per l’autonomia si parla di circa 16 giorni con un utilizzo tipico che salgono a 24 giorni con la modalità risparmio energetico attiva e scendono a 10 giorni con un utilizzo intenso. Il GPS attivo in modo continuo fa passare l’autonomia a 20 ore totali.

Crediti: Amazfit

Il software a bordo è Zepp OS 2.0 mentre in termini di funzioni abbiamo il monitoraggio dell’attività cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress e del sonno. Non mancano tante modalità sportive (oltre 130), con 7 dotate di auto-rilevamento, così come AI Zepp Coach, con l’intelligenza artificiale che può creare programmi d’allenamento ad personam sulla base delle proprie capacità personali.

Nelle tre colorazioni Nero Lava, Nero Mezzanotte e Verde Menta, Amazfit Active Edge è disponibile al prezzo di listino di 149,90€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le