Samsung annuncia le memorie UFS 5.0 per i top di gamma del futuro

Dette anche Universal Flash Storage, le memorie UFS popolano gli smartphone dal 2010 e ci apprestiamo a scoprirne il loro prossimo standard sotto forma di UFS 5.0. Ad annunciarlo è Samsung, che assieme all’altrettanto sud-coreana SK Hynix è il produttore delle maggior parte delle memorie ROM presenti sugli smartphone.

Samsung sta preparando lo standard UFS 5.0 per le memorie ROM degli smartphone futuri

Crediti: Samsung

Da qui ai prossimi anni, la next big thing nel mercato smartphone (e non solo) sarà il boom dell’intelligenza artificiale. Lo abbiamo visto con la stessa Samsung, che ha introdotto una suite Galaxy AI sulla serie S24 che permette di tradurre chiamate e messaggi in tempo reale, editare foto e video in maniere impensabili fino a poco tempo fa, riassumere note e registrazioni vocali e così via. Ed è soltanto questione di tempo prima che Google ed Apple permettano di fare altrettanto, con a seguire tutti i brand del settore mobile come Xiaomi, OPPO, Huawei, ecc.

Ci sono piattaforme AI come ChatGPT, Photoshop AI, Midjourney, Stable Diffusion e compagnia varia che già oggi abilitano funzionalità molto avanzate ma che funzionano solamente via internet, gestendo le richieste degli utenti tramite degli hub in remoto in cui è contenuto l’hardware necessario per soddisfarle. Il prossimo passo sarà l’AI in locale, con gli utenti che potranno fare affidamento unicamente al proprio smartphone, anche offline: affinché ciò avvenga, però, sarà necessario avere specifiche all’altezza dell’oneroso compito.

Ed è qui che interverranno le memorie ROM UFS 5.0, il cui avanzamento nelle prestazioni aprirà le porte all’utilizzo di modelli AI integrati direttamente nello smartphone: “l’implementazione di servizi leggeri richiederà la riduzione delle dimensioni dello spazio di archiviazione e della memoria e l’aumento della larghezza di banda“. Per il 2025 è previsto l’introduzione dello standard UFS 4.0 4-lane, che aumenterà la banda passante dai 4 GB/s delle UFS 4.0 a 8 GB/s; nel 2027 sarà poi il turno delle memorie UFS 5.0, che Samsung anticipa potrebbero toccare oltre 10 GB/s.

Le memorie ROM non saranno le uniche a essere interessate da questo tipo di potenziamento, messo in atto per soddisfare i requisiti dei futuri servizi d’intelligenza artificiale; sempre Samsung sta lavorando al futuro standard di RAM LPDDR6, il cui debutto è previsto a breve.

