HTC annuncia a sorpresa la data di uscita dello smartphone VIVERSE

Qualche giorno fa vi avevamo detto che lo smartphone pensato per il Metaverso di HTC poteva aver subito un ritardo: ebbene, il brand ha appena annunciato a sorpresa la sua data di uscita. Il nuovo dispositivo inaugurerà l'era VIVERSE, che appunto ci proietterà in un mondo in realtà virtuale e aumentata.

HTC VIVERSE: la data di uscita dello smartphone 5G per il Metaverso è clamorosamente dietro l'angolo

A comunicare la data di uscita del dispositivo è lo stesso brand tramite i suoi account social, lasciando pochi dubbi sul fatto che il prodotto presentato sia proprio uno smartphone. Infatti, nel teaser è mostrato il form factor di un telefono, con richiami evidenti al Metaverso o, per meglio dire, al VIVERSE a cui HTC ci introdurrà. Dunque, il tanto atteso “portale” per la realtà virtuale e aumentata diventerà presto realtà, dopo essere stata vociferata per molto tempo. Questo ritorno, per HTC, segna sicuramente un nuovo punto di partenza, che potrebbe cambiare le sorti di un brand in passato apprezzatissimo e di grande qualità.

Quello che sappiamo in merito al dispositivo è che sarà con connettività 5G e che potrebbe essere un top gamma con tutti i crismi, sebbene sembri lontano dall'essere considerato uno smartphone per usi comuni. Ma quando arriverà dunque? HTC ha fissato l'evento definitivo per il prossimo 28 giugno 2022, quindi a meno di tre settimane da quando stiamo scrivendo. Di conseguenza, presto capiremo come si mostrerà l'erede (non naturale) dei passati modelli della serie One e U, che tanto ci avevano intrigato.

