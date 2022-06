Xiaomi Book S certificato in Europa: eccolo nella prima immagine

Qualche mese fa, abbiamo scovato i benchmark del possibile primo laptop 2 in 1 Xiaomi, chiamato Book S, che sicuramente ha sollecitato la curiosità di molti. Ebbene, dopo svariate settimane, il dispositivo è ricomparso in una nuova certificazione, stavolta europea, che ce lo mostra anche per la prima volta dal vivo.

Xiaomi Book S: com'è fatto il primo 2 in 1 del brand?

Cosa ci porta dunque la certificazione EU, raccolta dal team di WHYLAB? Come possiamo vedere, abbiamo quella che è la parte principale del dispositivo, cioè il tablet che andrà a comporre il 2 in 1 in questione. Secondo le precedenti notizie, il display sarebbe da 12.4″, con cornici abbastanza ridotte a ben vedere, a cui inevitabilmente andrà alloggiata una tastiera.

Cosa conterrà, a livello hardware, il 2 in 1 Xiaomi? Secondo Geekbench, avremo lo Snapdragon 8cx Gen 2, con modem 5G, ma anche 8 GB RAM LPDDR4-2133 MHz. Immaginiamo, essendo un laptop, che troveremo integrato Windows 11 nativo, magari in versione S, ma chiaramente abbiamo quello che potrebbe essere il vero rivale di Huawei MateBook E.

La curiosità inoltre si sposta intorno alla distribuzione di questo modello. La certificazione è arrivata dall'Europa, ma ad oggi Xiaomi non ha laptop distribuiti in Europa ufficialmente. Che possa quindi essere il primo dispositivo di questo tipo ad arrivare nel nostro continente? Solo il tempo ce lo dirà, ma sarebbe davvero interessante.

