Meizu annuncia una console portatile: parte la sfida a Steam Deck e Nintendo Switch

Mentre si parla in modo sempre più insistente dell'acquisizione della casa cinese da parte di Geely e cominciano a farsi strada nuove indiscrezioni in merito alla prossima serie top, ecco che Meizu lascia tutti di stucco. La compagnia ha annunciato sui social asiatici l'arrivo della sua prima console portatile (con Windows): Meizu PANDAER punta a sfidare il dominio di Nintendo Switch e Stream Deck?

Meizu PANDAER x AYANEO: arriva la console portatile con Windows

È buffo pensare che mentre tanti appassionati tengono le dita incrociate aspettando la prossima serie Meizu 19, la casa cinese stia in realtà puntando su tutt'altro. Tramite Weibo, è arrivato un annuncio inaspettato: il 9 giugno Meizu presenterà la sua prima console portatile, una soluzione in collaborazione con l'artista PANDAER e AYANEO, brand specializzato proprio in questa tipologia di dispositivi. Il teaser ufficiale ci permette di dare un primo sguardo alla console, la quale offrirà un design ampiamente collaudato.

La parte frontale ospita i comandi e un ampio display OLED: l'azienda promette che si tratterà della console portatile più sottile al mondo, con a bordo il sistema operativo Windows. Lungo la parte superiore sono presenti i tasti dorsali. Il corpo non può essere separato dai controlli (lo si nota dall'immagine), come avviene con Nintendo Switch. Le specifiche tecniche non sono state ancora svelate.

Volendo fare delle ipotesi, quelle più plausibili vedono la presenza di uno schermo OLED da 7″ mentre a muovere il tutto potrebbe esserci il processore AMD Ryzen 7 5825U, accompagnato da 16/32 GB di RAM e storage da 1/2 TB. Comunque si tratta solo di ipotesi e l'ultima parola spetta a Meizu: ricordiamo che la data di presentazione della console portatile con Windows è fissata al 9 giugno!

