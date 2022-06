Huawei fuori dalla Top 5? Il brand non si mostra preoccupato

Huawei, nonostante le restrizioni, non ha perso il suo fascino commerciale e soprattutto non ha mai smesso di risultare appetibile in termini di vendite smartphone, soprattutto in Cina. E infatti, grazie ad alcuni espedienti, il colosso cinese continua ad avere un mercato molto buono, sebbene questo non appaia in maniera così diretta.

Huawei: le vendite smartphone in Cina ancora buone grazie al mercato offline e gli “altri”

A parlare della situazione di Huawei ci ha pensato l'insider Arsenal Jun, che spiega come il brand di Ren Zhengfei sia tutt'altro che insoddisfatto di quanto sta accadendo nel mercato smartphone. Nonostante tutto infatti, le vendite in patria non sono poi calate in maniera drastica e, quindi, sebbene non siano più numeri da Top 5 (ad oggi irraggiungibile) può definirsi esaustiva per il brand. Ma perché tutto questo?

La risposta, secondo la leaker, è da ritrovarsi non solo in un ottimo mercato offline, vera potenza attuale del brand, che dà ancora credito ai dispositivi che magari nei gli store online non fanno registrare numeri da capogiro. Tutto ciò avviene perché, in patria, utilizzare uno smartphone Huawei è estremamente più semplice, visto che non sono affatto legati ai Servizi Google e ne possono fare a meno.

Un altro fattore, questo meno evidente, viene dalle vendite di terzi. Come nel caso dei brand TD-Tech, HiNova, ma anche l'ex Maimang, sebbene non vengano considerate direttamente di Huawei, i loro frutti vanno comunque alla casa madre, anche perché sono l'unico modo ad oggi, di utilizzare un Huawei, o presunto tale, con la connettività 5G.

Infine, c'è il discorso Honor. Sebbene ora siano due entità indipendenti, questa situazione sta favorendo in maniera importante il brand di George Zhao. Gli utenti Huawei, infatti, si affidano sempre di più ai prodotti dell'ex sub-brand, in quanto ritengono che ci sia ancora lo zampino di Huawei in quei prodotti e di certo non si può dar torto in merito.

