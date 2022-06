vivo X80 Pro sta arrivando in Italia: il brand conferma!

Da quando è stato presentato nelle varie Regioni del mondo, vivo X80 Pro è diventato uno degli smartphone più attesi in Europa ed in Italia. Il flagship 2022 del brand arriverà presto nel nostro paese, come conferma vivo stessa tramite i suoi social, fugando ogni dubbio in merito alla data di uscita.

vivo X80 Pro in Italia: cosa ci aspetta dal nuovo flagship?

Come veniamo a conoscenza del nuovo flagship della “Blue Factory” in Europa e, di conseguenza, in Italia? Il brand non ha perso tempo e tramite i canali social ufficiali ha alzato il sipario su X80 Pro. Come si può vedere, il tutto è incentrato sulle capacità fotografiche dello smartphone, che rispetto a X60 Pro si preannuncia decisamente più potente in termini di immagine, grazie al super lavoro di ZEISS, il che è tutto dire, visto che il precedente era già performante.

Ma quali saranno i punti chiave del dispositivo? Se verrà confermato il modello arrivato nel mercato Global, troveremo un display curvo QHD+ AMOLED E5 LTPO (il migliore disponibile sul mercato), il chipset Snapdragon 8 Gen 1 corredato dall'ISP proprietario vivo V1+, un comparto fotocamera di grande spessore comporto dal sensore customizzato Samsung GNV da 50 MP ed una ricarica rapida molto veloce da 80W. Insomma, ci sono tutti i crismi dello smartphone Premium, come sembra anche dal possibile prezzo Europa spuntato nelle scorse ore.

Ma quando cade la data di uscita del nuovo vivo X80 Pro? Lo smartphone sarà presentato per l'Europa e l'Italia il prossimo 15 giugno 2022, in cui il brand terrà una kermesse dedicata al nuovo flagship. Non abbiamo dettagli sul modello base, ma nella data stabilità ne sapremo di più.

