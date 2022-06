La stampante LONGER LK5 Pro e l’incisore laser RAY 5 al servizio della creatività, a partire da 262€

Avete mai pensato di creare qualcosa con le vostre mani (o quasi)? Di dare vita a tutte quelle idee che avete in testa? Che si tratti di una action figure di un personaggio che amate molto, di un più semplice vaso o di qualche gadget per la casa, utilizzando una stampante 3D e/o un incisore laser potrete creare questo e molto altro dando sfogo alla vostra creatività! Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, le stampanti LONGER LK5 Pro e RAY 5 potrebbero fare al caso vostro. Sveliamone tutti i dettagli in questo articolo!

Iniziamo dalla LONGER LK5 Pro, la stampante 3D ideale per chi non vuole sprecare tempo ed energie nell'assemblaggio del prodotto. Una delle caratteristiche principali di questa stampante, infatti, è che presenta una struttura pre-montata al 90%, per cui è di estrema facilità di installazione.

La struttura triangolare riduce notevolmente le vibrazioni, così da garantire una stampa più stabile, mentre il suo particolare chipset assicura un processo poco rumoroso. Implementando una scheda madre open source, la stampante 3D LONGER LK5 Pro può facilmente subire upgrade e aggiornamenti attraverso l'installazione di componenti opzionali. La presenza di uno schermo touch da 4.3″ a colori permette di interagire in modo intuitivo con la stampante, offrendo la possibilità di controllare l'intero processo di stampa o di visualizzare in anteprima il prodotto.

Molto utile la funzione di ripresa di stampa, per cui la LK5 Pro sarà in grado di riprendere la stampa di un modello esattamente nel punto in cui, per un motivo o per un altro, è stata interrotta.

Se volete personalizzare le vostre creazioni con delle patch, l'incisore laser LONGER RAY 5 vi consente di incidere e intagliare in modo fluido e veloce su un'ampia gamma di materiali. Questi comprendono il legno, carta e cartone, la plastica, la pelle, metallo e tessuti.

Grazie ad un laser ultra-sottile è possibile incidere con estrema precisione anche i materiali più spessi, mentre il display touch a colori da 3.5″ permette di controllare il processo di stampa velocemente e con semplicità.

Si tratta di un dispositivo totalmente sicuro che adotta diverse tecnologie di protezione, al fine di salvaguardare il prodotto stesso e la salute dell'utente che ne fa uso. Nello specifico, la stampante laser LONGER RAY 5 dispone di un pulsante di arresto di emergenza e tecnologie per la protezione termica, per la protezione degli occhi e del movimento.

