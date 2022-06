Il catalogo Xbox Game Pass debutta sulle TV Samsung grazie a Gaming Hub

Per chi non lo sapesse, alcune Smart TV Samsung di quest'anno – tra cui Neo QLED 8K e la serie Smart Monitor – supportano Samsung Gaming Hub, la piattaforma streaming per il gaming sviluppata dal colosso coreano. Presto, chi è in possesso di una smart TV o un monitor Samsung compatibile potrà accedere in streaming a un catalogo di oltre cento titoli attraverso l'app Xbox, grazie ad una preziosa collaborazione tra Samsung e Microsoft.

Samsung collabora con Microsoft per portare Xbox Game Pass sui suoi schermi smart attraverso Gaming Hub

La collaborazione tra Samsung e Microsoft rappresenta una grande opportunità per i gamer più incalliti, che eseguendo Samsung Gaming Hub su una Smart TV o monitor di ultima generazione potranno accedere in modo semplice e veloce ai principali servizi di streaming di videogiochi e ai rispettivi cataloghi, con centinaia e centinaia di titoli che potranno essere eseguiti direttamente sugli schermi Samsung.

Il servizio in questione è stato presentato in occasione del Consumer Electronics Show di quest'anno e debutterà in alcuni paesi a partire dal prossimo 30 giugno. Oltre Google Stadia, Utomik e NVIDIA GeForce NOW, gli utenti in possesso di una smart TV con Samsung Gaming Hub potranno accedere anche al catalogo Xbox Game Pass, che tra gli altri titoli include anche colossi come Halo Infinite e Forza Horizon 5.

“Xbox è un partner fondamentale per Samsung, condivide la nostra visione e il nostro impegno di portare il meglio dell'esperienza di gaming streaming nelle case di tutto il mondo”, ha dichiarato Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile del Service Business Team di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Xbox aggiungendo l'app Xbox a Samsung Gaming Hub, che ora consente agli utenti di Smart TV Samsung di accedere a centinaia di giochi Xbox Game Pass. Con la stessa facilità con cui i nostri clienti guardano gli sport in diretta e i film in streaming sui Samsung Neo QLED e QLED, ora possono giocare ai loro giochi preferiti“.

Come anticipato, Gaming Hub sarà un servizio supportato solo da alcuni modelli più recenti di schermi Samsung e il suo lancio avverrà a fine giugno in alcuni mercati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il