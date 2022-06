Xiaomi lancia il cavo HDMI perfetto per le console

Xiaomi, da macro-brand con un ecosistema vastissimo, è anche produttore di smart TV e soluzioni multimediali e, quindi, spesso e volentieri lancia accessori utili come può essere il nuovo cavo HDMI 2.1. Il nuovo modello si adatta perfettamente a tutte le esigenze di visione più recenti, rendendosi utile soprattutto a chi sfrutta le console di casa di ultima generazione.

Xiaomi 8K HDMI Data Cable: tutto sul nuovo cavo per TV e console

Come si presenta dunque il nuovo cavo HDMI di Xiaomi? Anzitutto, almeno in termini di struttura, è identico a qualsiasi altro cavo di ottima fattura e brandizzato. Passando poi alle sue proprietà, abbiamo una lunghezza di 1.5 metri, quindi utile per distanze relativamente ravvicinate. Per lo standard supportato abbiamo l'ultimo disponibile, cioè HDMI 2.1, il che apre a tante soluzioni di utilizzo dello stesso.

Come dice il nome commerciale infatti, abbiamo il supporto alla risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel a 60 Hz), con una larghezza di banda fino a 48 Gbps, profondità colore fino a 12-bit, il supporto allo stereo imaging 3D, all'HDR, all'eARC con Dolby Atmos e ai canali audio 7.1/5.1. Insomma, di certo non rimarrete sprovvisti di compatibilità per ottenere il meglio dalla multimedialità. E proprio per questo, finiamo a parlare di perfetto supporto per console come Xbox Series X e PS5, visto che troviamo il supporto al Variable Refresh Rate in game (VRR) e anche alle altre tecnologie come QMS, ALLM e QFT.

Il nuovo cavo HDMI Xiaomi 8K Data Cable arriva dunque in Cina ad un prezzo di circa 14€ (99 yuan), che considerando il tipo di prodotto è piuttosto inquadrato e onesto. Non sappiamo ancora se Xiaomi porterà il cavo anche in Europa, ma un accessorio del genere è facilmente reperibile, sempre ad un prezzo conveniente, su store come AliExpress, quindi bisogna solo aspettare.

