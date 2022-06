Realme V20 5G ufficiale: economico sì, ma è davvero bello

Così come noi in Europa abbiamo la serie C per gli smartphone entry-level di Realme, in patria questa fascia di prezzo è proposta dalla serie V. E infatti, il brand ha appena lanciato Realme V20 5G, attualmente il più economico dell'azienda con questa connettività, che però non sfigura in fatto di specifiche tecniche.

Realme V20 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Il nuovo V20 si presenta con un design molto apprezzabile, che ricorda OnePlus Nord N20 ma con le dovute proporzioni. Infatti, non esiste un bumper fotocamera ma solo due sensori in rilievo sulla scocca, che però donano un gusto estetico molto apprezzato. Passando al display abbiamo un pannello LCD HD+ da 6.5″ con drop notch, con refresh rate standard e, per il costo, è anche accettabile.

Passando al sotto scocca del Realme V20, troviamo un chipset MediaTek Dimensity 700, quindi con modem 5G, supportato da 4 GB RAM e 128 GB di storage. Capiente poi la batteria, visto che abbiamo un modulo da 5.000 mAh con ricarica però standard a 10W. Lato fotocamera, il sensore principale è da 13 MP, mentre quello ausiliare è un anacronistico VGA (insomma, è uno smartphone per chi vuole solo una connettività 5G). La selfie camera è da 5 MP. Presente il jack per le cuffie ed il Bluetooth 5.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme V20 arriva in Cina tramite i canali offline (infatti non è presente sul sito ufficiale) ad un prezzo di circa 141€ (999 yuan), che per il tipo di prodotto è inquadrato, considerando che viene venduto nel nostro equivalente delle catene di elettronica. Semmai decidessero di portarlo Global, immaginiamo arrivi tramite serie C, inevitabilmente.

