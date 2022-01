Redmi Note 11S: tutto quello che c’è da sapere

Dopo il debutto del Note 11T, primo modello della gamma ad uscire dalla Cina, è arrivato il tempo del lancio Global dell'intera famiglia. In questo approfondimento ci occupiamo di Redmi Note 11S, mid-range presentato in Italia e dotato di un chipset MediaTek ed un comparto fotografico di tutto rispetto: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Redmi Note 11S: tutto sul nuovo mid-range di Xiaomi

Design e display

Come anticipato dalle indiscrezioni precedenti, il nuovo Redmi Note 11S per il mercato Global adotta un look in linea con quanto visto con i modelli Note 11 cinesi e Note 11T. Tuttavia abbiamo delle piccole differenze: il sensore principale è più centrato all'interno del modulo ed il flash LED è posizionato in basso a destra. Insomma, uno stile a suo modo “inedito” ma senza tradire lo spirito della gamma.

Per quanto riguarda le varie caratteristiche, lo smartphone misura 159.87 x 73.87 x 8.09 mm, per un peso di 179 grammi. Il display è un'unità AMOLED da 6.43″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz. La selfie camera è posizionata all'interno di un punch hole centrale. Per quanto riguarda invece il lettore d'impronte digitali, questo è integrato nel tasto di accensione laterale. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 ed è presente la certificazione IP53 contro gli schizzi d'acqua.

Hardware

Il chipset scelto per il nostro mercato (ma non sappiamo se ci saranno differenze con la versione indiana in arrivo il 9 febbraio) è il MediaTek Helio G96, octa-core fino a 2.05 GHz e dotato di grafica Mali-G57 MC2. Lato memorie sono presenti 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Completano il pacchetto la MIUI 13 (ma con Android 11), il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band e BT 5.0, insieme all'NFC e ad un sensore IR. Ciliegina sulla torta, oltre alla configurazione Dual Speaker è presente anche l'ingresso mini-jack per le cuffie (3.5 mm).

Passando al comparto fotografico, Redmi Note 11S fa affidamento su un sensore principale da 108 MP (f/1.9) targato Samsung (ISOCELL HM2), supportato da un grandangolo da 8 MP ( IMX355, f/2.2, FOV 118°), un obiettivo macro da 2 MP ( f/2.4); abbiamo poi un quarto sensore, un modulo da 2 MP ( f/2.4) dedicato alla profondità di campo. La selfie camera è invece un sensore da 16 MP con apertura f/2.4.

Redmi Note 11S – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Redmi Note 11S è ufficiale in Italia ma ancora non sono stati confermati né il prezzo né la data di commercializzazione. Sappiamo che il dispositivo arriverà nelle versioni da 6/64 GB e 6/128 GB, a partire da metà febbraio. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutti i dettagli. Nel frattempo vi segnaliamo il nostro canale Telegram GizDeals: troverete il nuovo mid-range di Xiaomi appena arriverà!

