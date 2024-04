Non solo Nothing Phone (3): quest’anno ci sarà anche un altro smartphone

Il 2024 è cominciato bene per il brand di Carl Pei: il lancio di Nothing Phone (2a) sembra aver dato i suoi frutti, con un boom iniziale di vendite e addirittura vari out of stock per la versione bianca (secondo quanto confermato dallo stesso Pei su X/Twitter). Il prossimo debutto sarà quello di Nothing Phone (3) eppure sembra che qualcos’altro stia bollendo in pentola, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Nothing Phone (3) e Phone (2a) Pro in dirittura d’arrivo: la fase da startup è ormai giunta al termine?

Phone (2a) – Crediti: Nothing

Un noto insider, specializzato nello scovare il nome in codice dei modelli in arrivo ha annunciato due novità per la compagnia dell’ex di OnePlus. Quest’anno assisteremo al lancio di ben tre modelli: il primo è Phone (2a) a cui seguiranno due dispositivi dal nome in codice PacmanPro e Tetris. Il primo è quello più sospetto; l’attuale Phone (2a) era conosciuto come Aerodactyl (sì, il celebre Pokémon) oppure come Pacman, quindi fare 2 + 2 non è difficile: è in arriva un’ulteriore versione dello smartphone, forse con il nome di Nothing Phone (2a) Pro oppure Phone (2a) CE.

PacmanPro – Tetris.



Hi Nothing team 👋 https://t.co/fTp4p5UutE — Dylan Roussel (@evowizz) April 3, 2024

Il nome commerciale Phone (2a) Pro deriva ovviamente da PacmanPro, mentre Phone (2a) CE farebbe riferimento al progetto Community Edition lanciato di recente, che vede gli utenti impegnati nella creazione di un design originale per il dispositivo. Rimante il modello Tetris e questo punto è lecito immaginare che si tratti del nome in codice del prossimo Nothing Phone (3). Quest’ultimo è già stato protagonista di alcune indiscrezioni che ne svelerebbero parte delle specifiche ed il possibile prezzo.

Insomma, sembra che la fase da startup di Nothing stia volgendo al termine: dopo due anni passati con un singolo modello all’anno, il 2024 potrebbe rappresentare una svolta, con la line-up del brand triplicata.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le