Polestar Phone, video unboxing: è il top di gamma che non ti aspetti

Con l’entrata in scena di NIO Phone e l’acquisizione di Meizu da parte di Geely (ma anche con la nascita della prima auto di Xiaomi) è sempre più chiaro quale sarà uno dei prossimi trend. La commistione tra smartphone e brand automobilistici continua con Polestar Phone, primo dispositivo del marchio svedese in collaborazione con Meizu. Le ultime indiscrezioni svelano qualcosa in più su immagini e specifiche, confermando che avremo a che fare con un rebrand di un telefono che ha una grande importanza proprio per i fan di Meizu.

Polestar Phone non sarà uno smartphone inedito: ecco immagini e specifiche

Inizialmente si è parlato di un rebrand di Meizu 20 Infinity, ma adesso sappiamo che lo sarà invece di Meizu 21 Pro, top di gamma di ultima generazione. L’ultimo flagship di Meizu ha una grande importanza per i fan del brand cinese: di recente, la compagnia ha annunciato l’addio al settore degli smartphone e che si concentrerà solo ed esclusivamente sulle tecnologie AI, quindi è probabile che non vedremo nuovi telefoni per un bel po’.

Questo sarebbe uno se non il motivo di questo rebrand: riciclare il know-how di Meizu sotto un altro brand, quello di Polestar, sub-brand automobilistico della casa madre Geely. Per quanto riguarda le specifiche di Polestar Phone, sarà quindi uno smartphone certificato IP68 con schermo OLED da 6,79″ 2K+ in 21:9 con refresh rate LTPO 1-120 Hz e sensore ID a ultrasuoni, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di ROM UFS 4.0, batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida 80W e wireless a 50W (anche inversa), fotocamera da 50+13+10 MP con ultra-grandangolare/macro e teleobiettivo 3x e selfie camera da 32 MP.

La presentazione ha ufficialmente una data, perciò non manca molto prima di scoprirlo e sapere a quale prezzo verrà proposto da Polestar, anche se non ci aspettiamo che sarà particolarmente economico.

